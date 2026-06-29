Ista obitelj čuva je već 83 godine, njoj ni mostovi ništa ne mogu: 'To je jedno predivno iskustvo'

PONOS MEDSAVA /

Na prvi pogled izgleda kao da se ukrcavate na trajekt. No umjesto mora, ispod nje teče Sava. Skela koja povezuje Medsave kod Samobora i Zaprešić već pune 83 godine svakodnevno prevozi putnike, bicikliste i automobile, a iza nje stoje četiri generacije obitelji Vrančić koje su ovaj posao pretvorile u obiteljsku tradiciju.

Za Ivicu Vrančića, koji danas upravlja skelom, to nije samo posao, nego način života.

"Puno ljudi veli kak je to vama lijep posao, zanimljiv i ovo. Je, ko voli ovo to je stvarno lijepi posao, ali je odgovoran i svako jutro ti moraš biti tu na vrijeme i po kiši i po snijegu i radiš od jutra do večeri, dok ljudi dolaze."

Za razliku od trajekta, ova riječna skela ne plovi ni uzvodno ni nizvodno. Cijelo vrijeme ostaje na istoj poziciji te se kreće s jedne obale na drugu zahvaljujući čeličnom užetu i sili riječnog toka.

"Vrlo je jednostavan sistem. Znači gore je sajla koja nas drži, mi sa kormilom zakosimo skelu i jednostavno sama sila rijeke nas tjera na drugu obalu", objašnjava Ivica Vrančić.

Četvrti naraštaj skelara

Posao skelara u obitelji Vrančić prenosi se s koljena na koljeno. Danas je kormilo već preuzeo četvrti naraštaj, pa budućnost ove jedinstvene skele, barem zasad, nije upitna.

Danijel Vrančić kaže kako je praktički odrastao na skeli. "Ovo je jedno predivno iskustvo. Cijeli svoj život sam ovdje na skeli svog djeda pokojnog koji je ovdje bio sa mnom u počecima, prvih 15 godina mog radnog staža ovdje na skeli i posljednjih 10 godina uz oca, stalno sam tu na skeli. Međutim to nema dana da mi tu nismo. Mi smo tu odrasli i to je obiteljski posao kojeg smo svi od malih nogu učili."

Dodaje kako želi da se tradicija nastavi bez obzira na planove o gradnji mosta. Više doznajte u priči Mie Franceković.