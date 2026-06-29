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Hrvati otkrili što misle o nagradnoj igri Porezne: 'To ne bih napravila ni za milijun!'

Donosimo nekoliko komentara iz naše stalne rubrike 'Pitamo vas'

29.6.2026.
17:46
RTL Danas
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Porezna uprava od srijede pokreće nagradnu igru "Svaki račun se računa", kojom želi pojačati fiskalnu odgovornost i suzbiti sivu ekonomiju.

Ukupni nagradni fond je 120 tisuća eura. Građani će putem aplikacije e-Porezna moći slati račune, svaki dan najviše deset računa različitih izdavatelja.

Kampanja će trajati do kraja godine, a pojedinačne nagrade su od tisuću do 10 tisuća eura. Građani će moći i prijaviti neispravne račune.

Donosimo vaše odgovore 

U našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas", i vas smo pitali što mislite o novoj nagradnoj igri. Sada donosimo nekoliko vaših odgovora.

"Nije loše, samo da ne bude namješteno", ističe Branka, dok Aleksandra poručuje: "Ne bih nekog prijavila, ni za milijun. Da živimo u uređenoj, poštenoj i državi jednakoj za sve, ovakve "nagradne igre" ne bi bile potrebne!" 

Mara pak ocjenjuje: "Nagrade primamljive, uzimam račune, ali pitanje je tko ih dobiva. Dobra ideja, ali loša iskustva od prije." 

"Ne vjerujem u tu nagradu", kaže Željka, a Blaženka ističe kako je igra "pun pogodak". 

Više komentara pročitajte na našem Facebook profilu. 

Porezna UpravaNagradna IgraPitamo Vas
komentara
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