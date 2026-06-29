Robert radi u hladnjači, kada izađe van na 40 stupnjeva doživi šok: 'Osjeti se pucanje kostiju'
Danas i sutra vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj, a u većini predjela bit će iznad 35 stupnjeva.
Najtopliji je ovo kraj lipnja otkad postoje mjerenja pa je i svakodnevica osjetno otežana. Posebno za neke ljude.
Na vrućinu se prilagođavaju i radnici, vrtići, hitne službe, ali i građani koji pokušavaju obaviti svakodnevne obaveze. U hladnjačama, primjerice, temperatura pada i do minus 20 stupnjeva, pa izlazak na gotovo 40 stupnjeva predstavlja poseban šok za organizam.
"Osjeti se pucanje kostiju i to malo kad se sagnete, ali ništa drugo", rekao je Robert Bjelanović, djelatnik u hladnjači.
U zagrebačkom vrtiću Siget djeca van izlaze ranije i ranije se vraćaju unutra. "Ranije se izlazi van, a između 10 i 16 sati, djeca su unutra", rekao je ravnatelj Marko Pavlović.
Zbog vrućina raste i broj poziva hitnoj pomoći, iako težih slučajeva zasad nema. Građani se najčešće žale na slabost, iscrpljenost, vrtoglavicu i zujanje u ušima.
Na obali se spas traži u moru, ali onima koji rade na otvorenom nije lako. "Stvarno pakleno vruće, skoro neizdrživo", rekao je Ante iz Ploča, dok su Erik i Amar iz Dubrovnika vrućinu opisali jednostavno: "Otopili se ko ovaj sladoled."
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