Dua Lipa otvorila tajanstvenu knjižnicu, Kate osvojila tri vrha: Ove su priče obilježile dan

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RTG PONEDJELJKA /

Dok se Hrvatska i dalje bori s toplinskim valom, iz svijeta stižu dramatične, ali i nesvakidašnje vijesti.

Temperature u Hrvatskoj i danas su prelazile 35, a ponegdje i 38 Celzijevih stupnjeva. Posebno teško građanima padaju vrlo tople noći, a meteorolozi promjenu vremena i moguće nevrijeme najavljuju za srijedu.

Na Visu je stanje nakon velikog požara sve bolje. Vatra, koja je izbila u utorak navečer na području Komiže, u jednom se trenutku približila kućama. Prema prvim informacijama, požar je možda izazvala iskra s dalekovoda.

U Venezueli se nastavlja potraga za preživjelima nakon razornog potresa u kojem je, prema dostupnim informacijama, poginulo 1450 ljudi. Spasilačke ekipe iz ruševina su izvukle nekoliko preživjelih, među njima majku s 18 dana starom bebom te 21-godišnjaka koji je pod ruševinama proveo 106 sati.

Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani na neobičan je način otvorio sezonu kupanja u gradskim bazenima – skočio je u vodu odjeven u svečano odijelo i cipele.

Britanska princeza Kate Middleton uspješno je u jednom danu prepješačila 37 kilometara i osvojila tri najviša vrha Ujedinjenog Kraljevstva u humanitarnoj akciji prikupljanja sredstava za bolnicu u kojoj se liječila.

Pjevačica Dua Lipa u Portugalu je otvorila knjižnicu posvećenu zabranjenim i cenzuriranim knjigama. Među naslovima nalazi se i poznati roman Sluškinjina priča, a projekt je posvećen djelima koja propituju teme moći, kontrole i slobode.

I nakon 17 godina od smrti Michael Jackson nastavlja obarati rekorde. Film o njegovu životu postao je najuspješniji biografski film svih vremena, dok je njegov hit Billie Jean ponovno među najslušanijim pjesmama na Spotifyju.