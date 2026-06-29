Stručnjak o drami u Hajduku: 'Livaja je polubog, ali nije postigao ono što je trebalo'

Ne postoji igrač u Hrvatskoj koji je postao toliko snažna ikona jednog grada još za vrijeme svoje aktivne karijere u klubu kao što je to Marko Livaja. Djeca nose njegove dresove, slikaju se murali s njegovim likom.

Ali onda bomba - odjeknuli su naslovi da Livaja napušta Hajduk, dok smo pokušali doznati kako i zašto, stiže novi preokret, ipak Livaja ne napušta Hajduk, nego je samo kao potjeran s priprema u Sloveniji, ali je još u klubu.

O toj temi, ali i nastupu Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, razgovarali smo sa sportskim stručnjakom i docentom na Sveučilištu Sjever Marinom Galićem, koji je prokomentirao odnos trenera Hajduka Gonzala Garcije i Livaje.

"Mislim da je došao kraj jednoj lijepoj priči. Odnos Garcije i Livaje od početka je narušen, nije postajao kontakt, to se vidjelo kroz cijelu prošlu sezonu. S ovim incidentom, to je 'ili - ili'. U principu, ako se trener povuče nakon ovoga što je napravio Livaja - odbio njegovu zapovijed - izgubio je svlačionicu. Tu povlačenja nema, i novi sportski direktor isto. Prema tome, on će tu morati ići do kraja", smatra Galić.

'Livaja je polubog, ali i polučovjek'

"Livaja je polubog, međutim, on je isto polučovjek - Garcija nije polubog. Mislim da Torcida sada neće biti pretjerano sretna, ali trebate gledati da su neke igre Livaje dosta uzurpirale Torcidu na negativan način. Nije više imao status kao prije dvije-tri godine. On je praktički sam vukao Hajduk dvije-tri sezone. Međutim, tu je već došlo do određenih kritika. Svaka priča ima svoj početak, kulminaciju i kraj. Po meni, ovo je skoro sigurno kraj, zato što tu povratka više nema", nastavlja Galić.

"To znači da bi se praktično pred prvenstvo trebao mijenjati trener, sportski direktor. Pitanje je kako bi ostali igrači reagirali - ako se netko ogluši o zapovijed, to sigurno nije dobro za jednu sredinu, a nogometna svlačionica jako je komplicirana sredina, jako je teško njome ovladati, a lako se izgubi. Ako se možemo vratiti, nije možda isto, ali prošle godine Petković je bio u sličnoj situaciji. Nije imao status kao što ima Livaja u Dalmaciji, ali je isto bio jedan od ključnih igrača pa je otišao", objašnjava stručnjak.

Pitali smo ga što misli o tome da se očekivao drugačiji kraj Hajduka i Livaje, uz oproštaj i baklje. "Možemo se vratiti vjerojatno i priči između Perišića i Hajduka. Svi su očekivali neki drugačiji, ljepši kraj, pa nije bio baš jako lijep. Ovo je kraj jedne ere, jedne era koja će biti svakako obilježena velikim, masovnim, nije to povratak, ali recimo, još većim učešćem navijača u samom klubu. Vidite koliko su se povećale pretplate, koje su znak potpore kluba, otkad je došao Livaja", kaže Galić.

"Međutim, rezultatski, nažalost, nije postigao ono što je trebalo - to je osvajanje titule. Onda bi bio apsolutni Bog, onda bi mu se vjerojatno i još neke druge stvari oprostile, odnosno kroz nekoliko godina, uvijek treba proći nekoliko godina da se to sve slegne i onda se dobije konačni ishod. Onda bi on bio Bog. Ovako, uvijek će ostati ta praznina da nije osvojio titulu", dodaje naš sugovornik.

O utakmici s Portugalom

Gost RTL Direkta potom je komentirao našu nadolazeću utakmicu s Portugalom. Osvrnuo se na cijene karata, koje su na početku bile oko 3.000, a sada su pale na 1.000 ili malo manje. "Klasična priča, kapitalistička ponuda i potražnja. Potražnja očito je pala i samim time automatski cijene padaju. Činjenica je da je to možda jedna od najatraktivnijih, možda i najatraktivnija utakmica. Imate u krajnjem slučaju tri utakmice gdje igraju Europljani među sobom. Ovo je jedna od te tri, možda vjerojatno i najatraktivnija. Portugal, bivši europski prvak, Hrvatska viceprvak, treće mjesto u Kataru, Modrić versus Ronaldo zadnji puta. Prema tome, tu postoji jedna priča, jedna savršeni scenarij za jednu dobru priču, ali je tržište očito pokazalo drugačije", objašnjava Galić.

Na pitanje koliko je tužno da se može dogoditi situacija da neka mjesta ostanu prazna te da se onda gubi smisao svega, Galić kaže: "Za nas Europljane da, ali u Americi nema sentimenta. Tamo je vrlo jednostavna računica - koliko novaca, pa ako ne bude, idemo zaraditi koliko možemo. Tamo sentimenta nema, jednostavno je kapitalizam, u sportu vlada kapitalizam."

"Sport je tamo spektakl. To se u principu tretira kao kazalište, kao kino. Netko ide u kazalište, u kino, netko ide na stadion, ali nema tih emocija koje mi Europljani imamo. Naravno da to nas zgraža, strašno je da dođete na utakmicu i da bude praznih stolica. Ali to njih neće brinuti", dodaje Galić.

O srazu Modrića i Ronalda, naš sugovornik govori: "To je sigurno zadnji put da ćete imati priliku vidjeti ta dva igrača. Naravno da tu trebamo dodati Messija, vjerojatno da postoji sraz između Messija i Ronalda bi još privukao veću pažnju. Međutim, ovo je svakako, kako bi Francuzi rekli 'affiche', to je naslovnica. Vidjet ćemo na samoj utakmice hoće li opravdati. Ali postoji priča. Opet kažem, možda jedan od najzanimljivijih parova."

'Mislim da se neće ponoviti Engleska'

Na pitanje što očekuje od utakmice, Galić poručuje: "Mislim da se neće ponoviti Engleska. Prvo, to je bilo neka vrsta zagrijavanja i tamo ste mogli eksperimentirati. Dalić je eksperimentirao neke nove taktike, prvo poluvrijeme je bilo fenomenalno. Međutim, gotovo sam siguran da se to neće ponoviti. Ovdje je svaki gol izuzetno važan."

"Poznate su te tvrde utakmice između Hrvatske i Portugala. Portugalci su nam ostali dužnici. Hoćemo li ih lagano dobiti? Ne vjerujem, mislim da će biti tvrda utakmica, ali mislim da neće biti 0:0 i da će neki gol pasti. Uostalom, mi primamo - osim jedne utakmice kad nismo primili - ali ipak u zadnje vrijeme, ako gledate naše utakmice, ipak se desi da obrana malo zakiksa pa pretpostavljam da će neki gol pasti. Ali vjerujem da ćemo dati ivolio bih da damo gol više", nastavlja Galić.

O ostalim reprezentacijama

Galića smo pitali i tko ga je najviše oduševio od ostalih reprezentacija. "Neću biti previše pametan ako kažem da nekako Francuska i Argentina možda izgledaju iznad svih. Međutim, ne treba zaboraviti da je Argentina startala, recimo, loše na prošlom prvenstvu, protiv Saudijske Arabije je izgubila, pa je na kraju osvojila prvenstvo. Ali, kako sada izgledaju stvari, te dvije reprezentacije malo su se izdvojile od ostalih", govori naš sugovornik.

"Brazil je, evo, dobro, prošao je, dobio je, međutim, nije toliko uvjerljiv, ali tek se zalaufao. Ne treba zaboraviti da ovo prvenstvo imamo jedno kolo više. Ima jedna utakmica više, a to je svaka utakmica eliminacijska koja sa sobom nosi veliku potrošnju energije, psihičke i fizičke. Prema tome, najbolji će se tek vidjeti na kraju. Trenutačno kako izgleda su, recimo, te dvije reprezentacije, možda iznad ostalih", dodaje Galić.

Prokomentirao je i uspjeh Afrike, gdje su svi prošli skupinu osim Tunisa: "Devet od deset, to je fenomenalno. Ja se nažalost sjećam početaka, Kameruna još davno, kad je to bila nekakva senzacija. Poslije toga su svi govorili da Afrikanci ne mogu igrati dobar taktički nogomet. Međutim, sad se izgleda to polako slaže. Ta priča se slaže i sigurno Afrikanci iz svakog natjecanja su sve opasniji. U krajnjem slučaju, devet od deset. OK, jedni su ispali, međutim, to je već veliki znak velikog širenja nogometa. Ja bih rekao da je ovo prvenstvo donijelo širenje nogometa, globalizaciju nogometa."

Dotaknuo se i noviteta, poput sudačkog objašnjavanja odluka i stanke za osvježenje. "Svatko tko je gledao utakmicu NFL-a, vidite suce, to je tamo počelo, uključuje se. To je dobra praska i mislim da je to apsolutno za pozdraviti. S druge strane hydration break. Rekao bih, srećom da je UEFA već reagirala i unaprijed rekla da oni neće to upotrebljavati niti na sljedećem Europskom prvenstvu, niti u sklopu Lige prvaka, ako to stvarno ne iziskuju vremenski uvjeti", odgovara Galić.

"Naravno, kad danas igrate nogomet, pa to je normalno da morate imati neku pauzu. Međutim, neće biti stanka. Nećemo imati četiri četvrtine, nego ćemo imati normalno dva poluvremena. To je taj sraz između američkog poimanja sporta i europskog poimanja sporta, gdje u Europi postoji tradicija, postoji emocija, postoji strast. U Americi je samo novac i interes. I naravno da kad se igra u Americi, onda je pobijedio interes, ali drago mi je da je Europa već reagirala i odmah rekla da to ne ide dalje", zaključuje naš gost.