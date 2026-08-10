Hit-igrač koji je odabrao Hrvatsku: 'U Australiji nisu bili sretni, ali ja želim samo ovo'

Prošle je sezone zaludio Championship, zamijenio australsku putovnicom hrvatskom i sada sanja rujanski poziv Slavena Bilića. Donosimo vam priču i razgovor s Adrianom Segečićem.

Popularnog Segu ulovili smo dan nakon što je zabio jedini gol za svoj Poortsmouth i to ni manje ni više nego West Hamu, klubu koji je trenirao novi izbornik - Slaven Bilić.

"Bilo je smiješno. Svi dečki su rekli kako je on trenirao West Ham i da će sigurno gledati. Jako dobro radi s mladim igračima. Mislim da smo to vidjeli i u reprezentaciji i u klupskom nogometu. Radio je u Engleskoj tako da zna koliko je zahtjevna liga i nadam se da ćemo ostati u kontaktu. Nadam se da će pratiti utakmice, a ja nastaviti igrati dobro i pokazati da mogu sve dati i za njega", rekao je Adrian.

San se ostvario već i pretpozivom koji mu je Zlatko Dalić uputio uoči priprema za svjetsko prvenstvo.

"To što se sve dogodilo tako brzo, i to što su Hrvatska te izbornik Dalić pokazali povjerenje u mene, za mene je bila stvarno velika odluka. Vidjeti da me žele uključiti u reprezentaciju i da me doživljavaju kao ozbiljnog igrača puno mi je značilo. Mislim da sam, otkako sam promijenio reprezentaciju, postao bolji igrač", rekao je Segečić.

Kvalitete je bio svjestan i australski izbornik Tony Popović pa zamjena australske hrvatskom putovnicom nije lako sjela tamošnjem savezu.

"Ljudi u Australiji nisu bili sretni zbog toga. Igrao sam za Australiju otkad sam bio jako mlad. To je jednostavno bila odluka koju sam želio donijeti za svoju karijeru. Naravno, razgovarao sam s Olićem, nazvao me i Joe Šimunić, koji je napravio istu stvar kao i ja. Razgovarao sam i sa svojim zastupnicima te obitelji. Na kraju dana odluka je bila isključivo moja. Želio sam igrati za Hrvatsku", jasan je bio krilni igrač.

Nada se Segečić - već u rujnu. Ili bar dok je još dio reprezentacije Luka Modrić.

"On je jedan od najboljih igrača na svijetu, vjerojatno i jedan od najboljih svih vremena u hrvatskom nogometu. Za mene je nevjerojatna stvar imati priliku učiti od takvog igrača i trenirati s njim. To mi zaista puno znači.

Naravno, najveća mi je želja igrati za Hrvatsku, nastupiti na Svjetskom prvenstvu i pomoći hrvatskoj reprezentaciji da dosegne još višu razinu", rekao nam je mladi reprezentativac.

I za kraj probali smo Adriana iznenaditi klasičnim navijačkim pitanje - za koga navija u hrvatskoj ligi.

"Iskreno, nikad nisam posebno navijao za jedan klub. Bio sam na dosta utakmica Dinama i Hajduka. Mislim da je, ako si u Hrvatskoj i igra se takva utakmica, gotovo obavezan otići i pogledati derbi. Ali nikada nisam stvarno navijao ni za jednu ni za drugu momčad", rekao je Segečić.

Diplomatski izvan, ali zato direktan na terenu. Tamo gdje i najbitnije. Nakon sezone iz snova, Segečić želi nastaviti istim tempom. Neka utrka za rujansko okupljanje počne.

Cijeli razgovor s Adrianom Segečićem pogledajte u priloženom videu.