Milanović i Plenković se opet svađaju, a pogledajte što je bilo u Parizu prije 13 godina

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IZMEĐU DVIJE VATRE /

Nova svađa na relaciji Banski dvori - Pantovčak i to zbog sudjelovanja Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu u povodu Dana pada Bastille.

RTL Danas je prošlog tjedna prvi otkrio da je Hrvatska pozvana, a predsjednik Zoran Milanović je sada rekao: "vojska neće ići. I gotovo."

No, za premijera Andreja Plenkovića gotov bi mogao biti mandat načelnika Glavnog stožera ako vojska 14. srpnja ne ode u Pariz.

Na snimci u prilogu možete vidjeti kako su pripadnici Počasno-zaštitne bojne sudjelovali na vojnoj paradi u Parizu 2013. godine. Ivo Josipović je tada bio predsjednik, a Zoran Milanović premijer.