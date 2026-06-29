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BUKTINJA U VELIKOJ GORICI /

Sjećate se ekipe koja je zapalila Lamborghini? Evo što ih sada čeka: 'To je užasno mjesto'

Sve je, po sumnjama tužiteljstva, osmislila 23-godišnjakinja koja je nagovorila bivšeg dečka da pošalje poruku poduzetniku u kojem su tražili sedam milijuna eura u bitcoinima ili će mu zapaliti aute

29.6.2026.
21:18
Ivana Ivanda RožićIva Vukšić
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Sjećate li se zapaljenih Lamborghinija i četvero maloljetnika koji su se plahtama spuštali sa zgrade nakon što im je policija ušla u trag? Županijski sud u Velikoj Gorici produljio im je istražni zatvor za još dva mjeseca. Odvjetnici najavljuju žalbu, dok motivi i dalje nisu poznati.

Scenu gorućih Lamborghinija četvero mladih očito će dobro zapamtiti. U Remetincu su već mjesec dana. I ostaju još dva, odlučio je sud. "Tražili smo istražni zatvor u domu, također da mu se odrede i određene mjere sa tim, međutim sud u ovom trenutku smatra da to nije razmjerno", objašnjava Juraj Krsnik, odvjetnik trećeokrivljenog. 

Sve se dogodilo prije točno mjesec dana kada je u tri sata ujutro izbio požar na dva Lamborghinija u vlasništvu velikogoričkog poduzetnika. Požar se brzo proširio i oštetio još četiri automobila, nadstrešnicu i pročelje zgrade.

 

'Remetinec je užasno mjesto' 

Sve je, po sumnjama tužiteljstva, osmislila 23-godišnjakinja koja je nagovorila bivšeg dečka da pošalje poruku poduzetniku u kojem su tražili sedam milijuna eura u bitcoinima ili će mu zapaliti aute. Zašto? Motivi još nisu poznati. Njezin odvjetnik poručuje Frane Letica poručuje da je istražni zatvor užasno mjesto.  

"Naročito istražni zatvor u Remetincu mjesto je gdje ne želite biti, a gdje naročito nitko ne želi biti na plus 40. Sobe su male, u sobama ih je osmero. I naprosto na neki način treba to izdržati", kaže Letica. 

Na novu odluku suda odvjetnici će najvjerojatnije uložiti žalbu. Jer istražni zatvor produljen im je zbog opasnosti od ponavljanja djela, ali i utjecaja na svjedoke. "Državno odvjetništvo iz Velike Gorice imalo je dovoljno vremena da ispita bar glavninu svjedoka, a ne da se ležerno ponašanju 'baš ih briga, važno da su oni u pritvoru'. Moj Roko nikakve veze nema niti s paljenjem niti sa štetom, osim što je hodao s ovom prvookrivljenom i poslao poruku", ispričala je odvjetnica četverookrivljenog Milica Đurđević

Većina osumnjičenih su između 21 i 23 godine. "Ne moramo i ne smijemo zaboraviti da se radi o mlađem punoljetniku, slomio je nogu, znamo kako se u zatvorskom sistemu tretiraju zatvorenici, ali i ozlijeđeni zatvorenici", napominje Nino Ćosić, odvjetnik drugookrivljenog. 

Županijsko državno odvjetništvo što je od suda tražilo, to je i dobilo. Velikogorički poduzetnik danas na pozive ne odgovara. Prošli put poručio je kako ne zna zašto su se odlučili za ucjenu. 

LamborghiniPožarVelika GoricaPoduzetnik
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