Otvorio kamionet i ugledao zvijer na suvozačkom sjedalu: Širi se nevjerojatna snimka

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BLISKI SUSRET /

Sigurnosna kamera ispred kuće u američkoj saveznoj državi Colorado snimila je nesvakidašnji susret muškarca i medvjeda.

Kada je otvorio vrata svog kamioneta, na suvozačkom sjedalu zatekao je medvjeda koji je, prema svemu sudeći, ušao kroz otvoreni prozor u potrazi za hranom.

Životinja nije odmah izašla iz vozila, već je nastavila pretraživati unutrašnjost. Vlasnik ga je raznim metodama pokušao otjerati iz vozila, da bi na kraju uspio tek kada je uzeo drvenu dasku kojom ga je i otjerao. Snimka je ubrzo postala viralna na društvenim mrežama.

U videu pogledajte kako je to izgledalo.