Medvjed rastrgao i pojeo ženu, ostala je samo glava: Kamera snimila posljednje trenutke

Sumnja se da je medvjed početkom ožujka u stravičnom napadu rastrgao Ruskinju Anastasiu Bulgakovu (44) i pojeo gotovo sve dijelove tijela osim glave, piše The Sun.

Posljednji trenutke Bulgakove snimila je nadzorna kamera. Na snimci se vidi kako žena u gluho doba noći hoda zaleđenom cestom na području ruske regije Serov, nakon čega joj se gubi svaki trag.

Mještani su pokrenuli opsežnu potragu nakon nestanka. Crne sumnje su se potvrdile kad su pronašli odsječenu glavu, a lokalni mediji pisali su da je bila prepuna ugriza velike životinje.

Moguće i ubojstvo?

Službenici provode DNK analize kako bi potvrdili da je to uistinu Anastasijina glava, no provjerava se i DNK drugih nestalih osoba. "Operacije su u tijeku u okrugu u kojem je pronađena glava. Cilj je pronaći druge ostatke, no moguće je da su ih odvukle divlje životinje", ispričao je pukovnik policije Valerij Gorelykh.

Iako medvjedi i vukovi nisu rijetkost na tom području, istražitelji ne isključuju mogućnost da je žena ubijena, a da su medvjedi kasnije rastrgali tijelo.

Podsjetimo, mediji su nedavno pisali da su susreti s medvjedima sve češći i u regiji oko Moskve. Tako je smeđi medvjed napao i teško ozlijedio jednog Rusa u šumi 125 kilometara od glavnog grada. Izvukao se samo zato što je glumio da je mrtav.

