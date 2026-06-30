Hrvatska se kuha na +35, a oni se bude na 13 °C! 'Cijelo ljeto imamo hladovinu'

ČUDO U GORSKOM KOTARU /

Vodimo vas u mjesto gdje se u utorak nisu znojili - Crni Lug. Tamo je noćna temperatura desetak stupnjeva, a bude se na, u ovim okolnostima, hladnih 13.

U Gorski kotar išla se rashladiti i riječka ekipa RTL Direkta. "Cijelo ljeto imamo tu hladovina, tako da je unutra pet-šest stupnjeva manje nego vani na cesti", priča nam Marijan Dokozić iz Crnog Luga.

"Sinoć točno u pola 11 osjetio sam hlad. Morao sam ići obući majicu. Onda još povjetarac, tako da je ugodno vani", priča pak Živko Malnar iz Crnog Luga.

"Crni Lug je na posebnom, specifičnom terenu. Između Risnjaka i ovih ostalih visokih planina oko njega i ima guste šume. Onda tamo je poznat dio gdje se baš mjeri, tamo je baš poznato ledište u zimi. Ako je u zimi ledeno onda je i ljeti malo manje vruće. I onda se stacionira zrak u taj kotao i onda vjerojatno jako se hladi i onda dođe do nižih temperatura", pojašnjava motritelj DHMZ-a Franjo Crnković.

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