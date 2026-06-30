Vuk uznemirio Zagorce, stručnjaci zabrinuti: 'Ovo nije prirodno ponašanje'

Stubičke Toplice navikle su na goste koji dolaze na kupanje, ali posjetitelja jedne vrste još nisu imale. Vuk koji se posljednjih dana pojavljuje u središtu mjesta i okolnim naseljima uznemirio je stanovnike Zagorja.

Jedan od najbližih susreta dogodio se u Jakovlju, gdje je Marica Papa u vlastitom vrtu naišla na životinju dok je brala borovnice.

"To je bio susret, kak ja velim, pogled – vuk u oči. Susjeda je rekla: 'Joj, od kud je taj veliki pas?' Ja velim: 'Štefice, makni se, idi natrag. To nije pas, to je vuk'", prisjetila se Marica.

Srećom, između nje i životinje nalazio se plastenik koji ju je zaštitio. Unatoč strahu, odlučila je glasno viknuti i otjerati ga.

"'Ideš, ideš u šumu', pljesnula sam dva-tri puta i on je lijepo, mirno otišao. Nije trčao, gospodski je otišao", ispričala je.

Snimljen više od dvadeset puta

U vrlo kratkom razdoblju vuk se pojavio ispred nekoliko kuća na području promjera desetak kilometara.

Posljednjih nekoliko tjedana snimljen je dvadesetak puta u više naseljenih mjesta, među kojima su i Stubičke Toplice, gdje je viđen u samom središtu mjesta.

No, još nije jasno radi li se o jednom vuku, križancu vuka i psa ili čak o više životinja.

"Ono što je problematično jest da imamo snimke s različitih kamera, u različito doba dana i noći te s različitih mobitela, pa ne možemo sa sigurnošću reći radi li se o jednoj ili više životinja. Pretpostavka je da se možda radi o više različitih životinja", rekao je bivši inspektor i stručnjak za divlje životinje Branimir Reindl.

Ponaša se neuobičajeno

Ono što stručnjake posebno zabrinjava jest činjenica da se životinja kreće po dvorištima i naseljima.

"Definitivno ovo nije prirodno ponašanje vuka, ako se radi o pravom vuku. Nije mu prirodno ulaziti u dvorišta i približavati se naseljima, pogotovo kada iza sebe ima Medvednicu koja mu pruža idealno stanište", upozorio je Reindl.

Pretpostavlja da je životinja možda odbačena iz čopora pa sada luta u potrazi za hranom i novim teritorijem.

Građanima poručili da mu se ne približavaju

Zbog sve češćih dojava Općina Jakovlje upozorila je stanovnike da budu posebno oprezni te da kućne ljubimce drže u kućama ili ograđenim prostorima.

"To je posebna situacija. Mještani su zabrinuti. Uputili smo obavijest da se, ako uoče životinju, ne približavaju i da je ne uznemiravaju", rekla je načelnica Općine Jakovlje Sanja Borovec.

Mještani imaju različite teorije o tome kako je vuk završio među ljudima.

"Možda je bio nečiji ljubimac pa je pobjegao", smatra Dragica iz Stubičkih Toplica.

Drugi ipak ostaju mirni.

"Imam malu pudlicu. Dvoumio sam se hoću li ići s njom u šetnju, ali vidio sam da se drugi ne boje", rekao je Mladen.

Nema mjesta panici, ali oprez je potreban

Stručnjaci ističu da razloga za paniku nema, no upozoravaju da bi problem mogao nastati pri susretu vuka s manjim psima tijekom šetnje prirodom.

"Ono što bi mogao biti problem jest susret u prirodi s manjim psom. Ali definitivno nema mjesta panici", poručio je Reindl.

Marica, međutim, kaže da će šumu zasad zaobilaziti.

"Malo je neugodno. Svi idemo u šumu, imamo svoje privatne šume, idemo brati vrganje, ali sada se ne usudim tako skoro ponovno ići."

U međuvremenu je održan krizni sastanak predstavnika Ministarstva i lovaca. Plan je vuka uhvatiti i premjestiti na drugu lokaciju.

Do tada životinja ostaje na slobodi, a stanovnicima Zagorja preporučuje se dodatan oprez.