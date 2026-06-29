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NEPRAVOMOĆNA PRESUDA /

Zidar iz Zagorja psovao i prijetio u čekaonici: 'Idući put dolazim s pištoljem, sve ću vas ubiti'

Zidar iz Zagorja psovao i prijetio u čekaonici: 'Idući put dolazim s pištoljem, sve ću vas ubiti'
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Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL/Ilustracija

Budući da su prijetnje izazvale strah kod djelatnika i pacijenata, muškarac je nepravomoćno osuđen na godinu dana zatvora uvjetno

29.6.2026.
10:43
Dunja Stanković
Nikola Cutuk/PIXSELL/Ilustracija
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Općinski sud u Zlataru nepravomoćno je osudio 58-godišnjeg zidara iz Zagorja na godinu dana zatvora uvjetno zbog prijetnji smrću liječnicima i medicinskom osoblju jedne klinike u Krapinskim Toplicama. 

Zidar je na suđenju sve priznao i izrazio kajanje te obećao da se to neće ponoviti.

Presuda se odnosi na incident iz prošle veljače kada je muškarac u punoj čekaonici ultrazvučne ambulante počeo vikati i psovati jer je dugo čekao na postavljanje holtera, iako je imao zakazan termin. 

Prijetio smrću

Prema presudi, koju prenosi Zagorje.com, pred dvadesetak pacijenata, liječnicom, medicinskom sestrom i liječnikom je rekao da će idući put doći naoružan pištoljem i sve ih ubiti. 

Budući da su prijetnje izazvale strah kod djelatnika i pacijenata, muškarac je nepravomoćno osuđen na godinu dana zatvora uvjetno. U slučaju da presuda postane pravomoćna, zidar neće ići iza rešetaka ako u roku od četiri godine ne počini novo kazneno djelo. 

Kao olakotnu okolnost sud je uzeo u obzir to što 58-godišnjak do sada nije bio kazneno osuđivan, sudjelovao je u Domovinskom ratu te je nositelj Spomenice Domovinskog rata.

ZidarZagorjePrijetnjaKlinikaPresuda
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