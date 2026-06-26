Trump zaprijetio Europi 100-postotnim carinama! Stigao odgovor: 'Reagirat ćemo brzo i odlučno'

Američki predsjednik Donald Trump je u petak zaprijetio uvođenjem 100-postotnih carina na svu robu iz zemalja koje američkim tvrtkama uvedu porez na digitalne usluge.

"Brojne europske zemlje raspravljaju trenutačno o uvođenju poreza na digitalne usluge za američke kompanije", napisao je Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

"Neke od tih zemalja su zaista blizu tome da to učine", dodao je.

"Neka ovo priopćenje posluži kao najava da će se svaka zemlja koja uvede takav porez odmah suočiti sa 100-postotnim carinama na svu robu poslanu u Sjedinjene Američke Države", poručio je Trump.

Trump je kazao da će nove carine nadomjestiti bilo kakav trgovinski sporazum sa SAD-om "bio on implementiran, potpisan ili ne".

Trump upozorio Francusku da 'neće imati izbora'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron je prošlog tjedna, nekoliko sati prije nego što se sastao s Trumpom na samitu skupine G7, rekao da Francuska neće ustuknuti pred pritiskom američkog predsjednika te odustati od svog digitalnog poreza za američke tehnološke divove.

Prije nego što je otputovao na samit u Francuskoj, Trump je upozorio da SAD "neće imati izbora" te će morati uvesti 100-postotne carine na francuska vina ako Pariz ne ukine svoj digitalni porez.

Francuska od 2019. naplaćuje naknadu u iznosu od tri posto prihoda koje su od digitalnih usluga ostvarile tvrtke kod kojih taj prihod iznos preko 25 milijuna eura u zemlji, odnosno 750 milijuna eura diljem svijeta.

'EU će brzo i odlučno reagirati'

Europska unija će brzo i odlučno reagirati ako Sjedinjene Države ostvare prijetnje predsjednika Donalda Trumpa da će uvesti 100-postotne carine za europske zemlje u slučaju da uvedu poreze na digitalne usluge američkim tvrtkama, objavio je glasnogovornik Europske komisije.

"Svi porezi su po svojoj prirodi nediskriminirajući i primjenjuju se jednako na sve velike tvrtke, bez obzira na njihovo podrijetlo. Jednostrane mjere usmjerene na takve legitimne politike su neopravdane. Ako se provedu, EU će brzo i odlučno reagirati kako bi obranio svoja prava i regulatornu autonomiju", rekao je glasnogovornik Komisije.

Komisija ističe da EU i njegove članice imaju suvereno pravo regulirati gospodarske aktivnosti na svom teritoriju, u skladu sa svojim demokratskim vrijednostima i međunarodnim obvezama.

Glasnogovornik Komisije je rekao da je Europska unija "dosljedno podržavala globalno rješenje za pravedno oporezivanje digitalnog gospodarstva, u skladu sa zaključcima ministara financija G7. To ostaje naš preferirani put i spremni smo konstruktivno surađivati kako bismo to postigli".

Do novog Trumpova pritiska je došlo nakon što su zemlje članice Europske unije formalno odobrile trgovinski sporazum sa SAD-om postignut prošle godine, koji ograničava carine na europski uvoz na 15 posto, piše AFP.