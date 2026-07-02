Bombastičan trade u NBA-u na relaciji Boston - Philadelphia

Američki košarkaški novinari obznanili su da se dogodila velika promjena na relaciji između Bostona i Philadelphije po kojoj je jedan od najboljih igrača NBA lige Jaylen Brown postao novi igrač 76ersa iz Philadelphije.

Tjednima se već govorilo o odlasku 29-godišnjeg Browna iz Bostona, ali nikada ga se nije povezivalo s Philadelphijom. Boston je za sjajnog Browna dobio iskusnog 36-godišnjeg Paula Georgea uz po dva buduća izbora prve i dva izbora druge runde drafta.

Boston je Browna uzeo kao treći izbor na draftu 2016. godine, a on je bio najkorisniji igrač finalne serije 2024. kada je Boston osvojio naslov NBA prvaka protiv Dallasa.

Prošle sezone Brown je bio ponajbolji igrač lige te je u izostanku ozlijeđenog Jaysona Tatuma držao Boston na samom vrhu Istočne konferencije. Brown je prošle sezone ubacivao 28.7 poena po utakmici uz 6.9 skokova i 5.1 asistencije.

Tijekom odlične karijere Brown je dva puta izabran u drugu najbolju petorku NBA lige te je pet puta izabran u All Star momčad.