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Bombastičan trade u NBA-u na relaciji Boston - Philadelphia

Bombastičan trade u NBA-u na relaciji Boston - Philadelphia
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Foto: Brian Fluharty/Getty images/Profimedia

Tjednima se već govorilo o odlasku 29-godišnjeg Browna iz Bostona

2.7.2026.
1:48
Hina
Brian Fluharty/Getty images/Profimedia
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Američki košarkaški novinari obznanili su da se dogodila velika promjena na relaciji između Bostona i Philadelphije po kojoj je jedan od najboljih igrača NBA lige Jaylen Brown postao novi igrač 76ersa iz Philadelphije.

Tjednima se već govorilo o odlasku 29-godišnjeg Browna iz Bostona, ali nikada ga se nije povezivalo s Philadelphijom. Boston je za sjajnog Browna dobio iskusnog 36-godišnjeg Paula Georgea uz po dva buduća izbora prve i dva izbora druge runde drafta.

Boston je Browna uzeo kao treći izbor na draftu 2016. godine, a on je bio najkorisniji igrač finalne serije 2024. kada je Boston osvojio naslov NBA prvaka protiv Dallasa.

Prošle sezone Brown je bio ponajbolji igrač lige te je u izostanku ozlijeđenog Jaysona Tatuma držao Boston na samom vrhu Istočne konferencije. Brown je prošle sezone ubacivao 28.7 poena po utakmici uz 6.9 skokova i 5.1 asistencije.

Tijekom odlične karijere Brown je dva puta izabran u drugu najbolju petorku NBA lige te je pet puta izabran u All Star momčad.

NbaJaylen BrownBoston CelticsPhiladelphia 76 ErsPaul George
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