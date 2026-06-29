NBA zvijezda optužena za namještanje utakmica? Prijeti joj zatvor i doživotni izgon iz lige

Američki košarkaš Malik Beasley našao se u središtu velikog skandala nakon što je protiv njega podignuta savezna optužnica zbog navodne umiješanosti u ilegalnu kladioničarsku shemu povezanu s NBA utakmicama.

Prema informacijama koje je objavio TMZ, 29-godišnji bek surađuje s federalnim vlastima te se priprema dobrovoljno predati istražiteljima. Optužbe se odnose na namještanje vlastitih statističkih učinaka tijekom sezone 2023./24., odnosno na manipulaciju takozvanim "prop" okladama, koje se odnose na individualne učinke igrača.

Istraga je pokrenuta još početkom 2024. godine nakon što su kladionice zabilježile neuobičajeno velik broj uplata na Beasleyjeve statističke kategorije tijekom njegovog razdoblja u Milwaukee Bucksima. U to vrijeme njegov odvjetnik Steve Haney tvrdio je da njegov klijent u potpunosti surađuje s istražiteljima, a prije manje od godinu dana izjavio je i kako Beasley više nije meta savezne istrage. Najnoviji razvoj događaja pokazao je da slučaj ipak nije zaključen.

Prema navodima istrage, Beasley je zajedno s bivšim NBA igračem Edom Davisom sudjelovao u dogovorenim manipulacijama tijekom četiri utakmice. Tužitelji tvrde da je cilj bio riješiti milijunske kockarske dugove, pri čemu je Davis navodno posudio novac Beasleyju, a kasnije je cijela shema iskorištena kako bi se taj dug podmirio putem sportskog klađenja.

Protiv dvojice Amerikanaca podignute su ozbiljne optužbe koje uključuju sportsko podmićivanje, zavjeru radi elektroničke prijevare, prijevaru povezanu s povjerenjem te zavjeru radi pranja novca.

Osim mogućih kaznenih posljedica, Beasleyju prijete i stroge sankcije NBA lige. Vodstvo natjecanja posljednjih godina zauzelo je iznimno čvrst stav prema svim oblicima klađenja igrača. Podsjetimo, prošle godine Jontay Porter doživotno je izbačen iz NBA lige nakon što je utvrđeno da je dijelio povjerljive informacije kladiteljima i sudjelovao u klađenju na utakmice.

Ako se optužbe protiv Beasleyja pokažu točnima, mogao bi se suočiti ne samo s ozbiljnim pravnim posljedicama, već i s krajem profesionalne karijere u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta.