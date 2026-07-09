Jede kao Viking, ima više pratitelja nego njegova zemlja stanovnika i čeka ga četvrtfinale

Jede kao Viking, trenira kao mašina, krenuo je kao mladi reper, a onda završio kao jedan od najboljih nogometaša svijeta. Sve je više u središtu pozornosti nevjerojatni norveški reprezentativac, Erling Haaland, napadač Manchester Cityja koji inače ruši rekorde u Premierligi, a sada i na Svjetskom prvenstvu.

Princezu vlastite države grli bez majice, na društvenim mrežama ima deseterostruko više pratitelja nego što Norveška ima stanovnika, a čak i videa s njim kreirani pomoću umjetne inteligencije postaju viralni. A nakon što je s 2 gola eliminirao Brazil, Erlinga Haalanda u četvrtfinalu čekaju Englezi.

"Je li itko ikada zaustavio Erlinga Haalanda? Nisam baš siguran. No, mi ćemo pokušati. Nemamo izbora. Mislim da je on nevjerojatan igrač. Stvari koje radi i brojke koje upisuje, jasno pokazuju koliko je on zapravo dobar", rekao je engleski reprezentativac Morgan Rogers.

Iako su iza Haalanda 4 strašne sezone u Manchester Cityju, zabijanje na Svjetskom prvenstvu nosi posebnu težinu I mnogi smatraju da se upravo ove godine vodi najbolja borba za zlatnu kopačku u povijesti. Vodećem Messiju koji ima 8 pogodaka, za vrat pušu Mbappé i Haaland, a odmah iza njih je Harry Kane.

"Ono što je kod Haalanda posebno impresivno jest njegova snaga. A dobar dio toga dolazi iz obitelji. Otac mu je također bio nogometaš koji je igrao za Manchester City, zbog čega je Erling i rođen u Ujedinjenom Kraljevstvu, dok mu je majka bila norveška prvakinja u sedmoboju i zbog nje nosi dva prezimena na dresu", kazao je naš nogometni trener Igor Pamić.

"On je veliki lider na terenu i izvan njega. On sa svojim suigračima igra otkad su imali 16, 17 ili 18 godina, a s nekima od njih cijeli život dijeli svlačionicu. Zato mislim da oni doista uživaju na ovom zajedničkom putovanju", rekao je izbornik Stale Solbakken.

A na tom putu jedan od najvažnijih faktora je definitivno - prehrana. Haaland posebno pazi da jede zdravo i raznovrsno, a u nekim danima unese i do nevjerojatnih 6000 kalorija - što je 3 puta više od prosječne osobe.

"Jako je važno naglasiti da njegova prehrana ne može i ne treba biti opravdanje za opću populaciju. Dakle, ne smijemo translatirati i prenositi njegove poruke na opću populaciju koja je sedentarna i prosječno aktivna", rekao nam je nutricionist Nenad Bratković.

U slobodno vrijeme Erling Haaland voli raditi na farmi, a zanimljivo je i da je sa 16 godina htio biti reper. A danas, jedan od najpoznatijih norveških DJ-eva - Kygo, preradio je tu istu pjesmu i obećao da će je u cijelosti objaviti ako Haaland zabije Brazilu. Sada čekamo finalnu verziju.