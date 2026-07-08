Danima nije trenirala, ali teško je povjerovati: Knoll pokazala vitke noge i isklesane mišiće

Ivana Knoll (33) izazvala je pomutnju objavom na društvenim mrežama, a ovoga puta u prvom planu bile su njezine duge, vitke noge i istrenirana figura. Popularna influencerica i DJ-ica pozirala je u kratkim hlačicama, bijelom topu i štiklama s platformom, kombinaciji koja je dodatno naglasila njezinu liniju i rezultate redovitih treninga.

Foto: Instagram Screenshot

Ipak, iza njezinog besprijekornog izgleda krije se i kratka pauza od teretane. Knoll je u jednom od svojih storyja otkrila kako se posljednjih dana borila s virozom zbog koje čak deset dana nije mogla trenirati. "Ova gripa je bila brutalna. 10 dana bez teretane. Jedva čekam vratiti se", napisala je uz objavu, priznajući da joj je nedostajala rutina vježbanja.

Foto: Instagram Screenshot

Nakon oporavka, čini se kako se Ivana ponovno vraća svom aktivnom načinu života, a njezine nove fotografije još jednom su pokazale zašto je poznata po predanom radu na formi i zdravim navikama.

Od navijačke ikone do globalnog fenomena

Podsjetimo, put Ivane Knöll do statusa globalne zvijezde bio je strelovit. Nakon što je postala međunarodna senzacija tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru 2022., gdje su je prozvali najpoznatijom navijačicom, njezina priča s nogometom traje već 16 godina i uključuje četiri Svjetska prvenstva - od Brazila, preko Rusije i Katara, do Sjeverne Amerike.

Tijekom tog razdoblja proputovala je svijet, slavila velike pobjede, prolazila kroz bolne poraze i stvarala uspomene. Posljednje Svjetsko prvenstvo donijelo joj je i novi izazov - predstavila se publici kao DJ-ica pod imenom KnollDoll, čime je spojila ljubav prema glazbi i nogometu.