Ivana Knöll nakon ispadanja Hrvatske sa Svjetskog prvenstva: 'Barem smo igrali pošteno'

Najpoznatija hrvatska navijačica, Ivana Knöll (33), oglasila se na društvenim mrežama nakon dramatičnog ispadanja Hrvatske sa Svjetskog prvenstva. U objavi iz Toronta, gdje je pratila utakmicu protiv Portugala, poslala je poruku podrške Vatrenima, ali i jasnu aluziju na kontroverznu završnicu koja je zapečatila sudbinu reprezentacije.

Ponosni unatoč porazu

Svega nekoliko sati nakon što je Hrvatska porazom 2:1 od Portugala završila svoj put na Svjetskom prvenstvu, Knöll je sa svojih 2,9 milijuna pratitelja podijelila fotografije s tribina stadiona BMO Field. U prepoznatljivom stilu, odjevena u crveni komplet s kravatom s uzorkom šahovnice, pozirala je pred kamerama. Ipak, više od atraktivnog izgleda, pozornost je privukao njezin komentar.

"Ponosna što sam Hrvatica. Barem smo igrali i zabili pošteno!", napisala je Knöll, jasno se referirajući na spornu situaciju iz sudačke nadoknade. Naime, Hrvatskoj je poništen izjednačujući pogodak Joška Gvardiola nakon intervencije VAR-a zbog zaleđa u začetku akcije, odluka koja je izazvala bijes i osjećaj nepravde među igračima i navijačima. Njezini pratitelji odmah su se složili s njom. Komentari poput "Hrvatska je pokradena" i "Taj gol je trebao vrijediti" preplavili su objavu, potvrđujući da je gorak okus poraza ostao kod mnogih.

Od vatrene navijačice do uspješne DJ-ice

Ivana Knöll, koja se proslavila kao najvatrenija navijačica na svjetskim prvenstvima u Rusiji 2018. i Kataru 2022., i ovog je puta bila uz Vatrene u Sjevernoj Americi. No, njezina uloga nadišla je samo navijanje. Posljednjih godina izgradila je uspješnu karijeru kao DJ-ica, nastupajući na prestižnim događajima poput Formule 1 i Ultra Europe festivala. Uoči prvenstva čak je objavila i pjesmu "We Are The People", opisanu kao himna Svjetskog prvenstva.