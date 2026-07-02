Ivana Knoll 'zabila' gol Ronaldu i oduševila navijače uoči utakmice s Portugalom

Najpoznatija hrvatska navijačica, Ivana Knoll (33), ponovno je u centru pažnje. Uoči ključne utakmice osmine finala Svjetskog prvenstva 2026. između Hrvatske i Portugala, Knoll je na svom Instagramu podijelila nevjerojatnu video montažu koja je zapalila društvene mreže i dodatno podigla atmosferu prije velikog okršaja nogometnih legendi u Torontu.

Spektakularna montaža u kojoj je nadmudrila Ronalda

U maštovitom videu, čija je radnja smještena na stadion BMO Field s prepoznatljivom vizurom Toronta u pozadini, Ivana je prikazana kako prvo pušta glazbu s DJ pulta na tribinama. Zatim, u sceni kao iz filma, preskače ogradu, utrčava na teren, vješto dribla pored Cristiana Ronalda koji pada na travnjak i postiže izjednačujući pogodak za 2:2 u posljednjim sekundama utakmice. Uslijedilo je veliko slavlje s kapetanom Lukom Modrićem, dok im Ronaldo u pozadini sportski plješće. Video završava scenom u kojoj se Modrić i Ronaldo pridružuju Ivani za DJ pultom, plešući i nazdravljajući pivom. "Hrvatska vs Portugal, idemo!" napisala je kratko u opisu objave.

Od najvatrenije navijačice do svjetske DJ zvijezde

Objava je objavljena par sati uoči utakmice koja se iščekuje s velikim nestrpljenjem. Ne radi se samo o prolasku u četvrtfinale, već i o potencijalno posljednjem susretu dviju nogometnih ikona na svjetskim prvenstvima. Za 40-godišnjeg Luku Modrića i 41-godišnjeg Cristiana Ronalda, bivše suigrače iz Real Madrida, ovo je vjerojatno posljednji ples na najvećoj pozornici. Knoll, koja je svjetsku slavu stekla kao "najseksi navijačica" na prvenstvu u Kataru 2022. godine, vjerno prati Vatrene i na ovom turniru u Sjevernoj Americi.

Foto: Jose Breton/Zuma Press/Profimedia

Svoju ogromnu popularnost na društvenim mrežama uspješno je preusmjerila u poduzetničke i glazbene vode. Osim što je pokrenula vlastiti modni brend, izgradila je i zavidnu karijeru kao DJ-ica pod umjetničkim imenom Knolldoll, nastupajući na prestižnim događajima poput Ultre i zabava Formule 1. Upravo tijekom prvenstva 2026. nalazi se na američkoj DJ turneji, gdje nastupa u gradovima domaćinima te spaja svoju strast prema nogometu i glazbi.