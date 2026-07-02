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KAKVA PODRŠKA /

Kratke hlačice i provokativna majica: Ivana Knoll uputila poruku Vatrenima uoči važne utakmice

Kratke hlačice i provokativna majica: Ivana Knoll uputila poruku Vatrenima uoči važne utakmice
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Foto: Jose Breton/Zuma Press/Profimedia

Njezina objava iz Toronta izazvala je, očekivano, lavinu reakcija. Dok su joj brojni obožavatelji iz cijelog svijeta uputili komplimente poput "Prelijepa" i "Sretno, Hrvatska", javili su se i neki navijači Portugala

2.7.2026.
12:21
Hot.hr
Jose Breton/Zuma Press/Profimedia
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Najpoznatija hrvatska navijačica, Ivana Knoll (33), koja je stekla svjetsku slavu prateći Vatrene, ponovno je u centru pažnje. Uoči velike utakmice između Hrvatske i Portugala, javila se svojim pratiteljima izravno iz Toronta, s pogledom na stadion na kojem će Hrvatska tražiti prolaz protiv Portugala i podigla atmosferu do usijanja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ivana se u kratkom videu pojavljuje u prepoznatljivom dresu s crveno-bijelim kvadratićima i kratkim hlačicama. "Ljudi, nalazim se ispred stadiona u Torontu gdje igraju Hrvatska i Portugal. Jedva čekam da pobijedimo", samouvjereno je poručila Knoll u kameru, a zatim poslala poljubac i rukama oblikovala srce.

No, Ivana nije u Sjevernoj Americi samo kao navijačica. Djevojka koja je medijskim naslovnicama dominirala kao "najseksi navijačica Svjetskog prvenstva" u međuvremenu je iskoristila svoju golemu popularnost i pokrenula uspješnu karijeru kao DJ-ica pod umjetničkim imenom Knolldoll.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Da njezina nova karijera nije samo hobi, svjedoče i nastupi na prestižnim lokacijama poput Madison Square Gardena i na događanjima kao što je Velika nagrada Kanade. Njezina objava iz Toronta izazvala je, očekivano, lavinu reakcija. Dok su joj brojni obožavatelji iz cijelog svijeta uputili komplimente poput "Prelijepa" i "Sretno, Hrvatska", javili su se i neki navijači Portugala.

"Žao mi je, ali Portugal će biti pobjednik ovog meča", napisao je jedan od njih, dok je drugi u šali dodao: "Možda sljedeći put". 

Ivana KnollSvjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.Navijačica
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