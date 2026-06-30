Ivana Knoll u grudnjaku na kockice podigla goste na noge, pogledajte atmosferu u noćnom klubu

Najpoznatija hrvatska navijačica, Ivana Knöll (33), koja je svjetsku slavu stekla kao "najzgodnija navijačica Svjetskog prvenstva" u Katru 2022., sada uspješno gradi međunarodnu karijeru kao DJ Knolldoll. Svoju je popularnost i glazbeni talent potvrdila i u Philadelphiji, gdje je nedugo nakon važne pobjede hrvatske reprezentacije održala nastup i priredila zabavu za pamćenje, a djelić atmosfere podijelila je na svojem Instagram profilu.

Turneja u znaku nogometa

Ivana je na svojem Instagram profilu podijelila videosnimku koja prikazuje atmosferu iz kluba Barstool Sansom Street. U klubu, osvijetljenom neonskim svjetlima, Knöll energično miksa glazbu i pleše za DJ pultom, odjevena u prepoznatljivi top s crveno-bijelim kvadratićima. "Moj prvi nastup u Philadelphiji... i kakva noć! Hvala svima koji su došli proslaviti pobjedu Hrvatske s nama. Afterparty je bio nestvaran!" napisala je u opisu objave.

Nastup je održan u subotu, 27. lipnja, samo nekoliko sati nakon što su Vatreni u ključnoj utakmici grupne faze Svjetskog prvenstva 2026. pobijedili Ganu rezultatom 2:1 na stadionu u istom gradu. Tom pobjedom Hrvatska je osigurala prolazak, gdje je čeka dvoboj protiv Portugala.

'Veća od Ronalda'

Da je njezin status među navijačima dosegao kultne razine, svjedoče i brojni komentari ispod objave. Dok joj je klub u kojem je nastupala poručio "Kakvo vrijeme! Volimo te", obožavatelji su bili još slikovitiji. "Knolldoll je veća figura Svjetskog prvenstva od Cristiana i ozbiljan sam", napisao je jedan od pratitelja.