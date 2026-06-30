Ivana Knoll u grudnjaku na kockice podigla goste na noge, pogledajte atmosferu u noćnom klubu
Ivana je na svojem Instagram profilu podijelila videosnimku koja prikazuje atmosferu iz kluba Barstool Sansom Street
Najpoznatija hrvatska navijačica, Ivana Knöll (33), koja je svjetsku slavu stekla kao "najzgodnija navijačica Svjetskog prvenstva" u Katru 2022., sada uspješno gradi međunarodnu karijeru kao DJ Knolldoll. Svoju je popularnost i glazbeni talent potvrdila i u Philadelphiji, gdje je nedugo nakon važne pobjede hrvatske reprezentacije održala nastup i priredila zabavu za pamćenje, a djelić atmosfere podijelila je na svojem Instagram profilu.
Turneja u znaku nogometa
Ivana je na svojem Instagram profilu podijelila videosnimku koja prikazuje atmosferu iz kluba Barstool Sansom Street. U klubu, osvijetljenom neonskim svjetlima, Knöll energično miksa glazbu i pleše za DJ pultom, odjevena u prepoznatljivi top s crveno-bijelim kvadratićima. "Moj prvi nastup u Philadelphiji... i kakva noć! Hvala svima koji su došli proslaviti pobjedu Hrvatske s nama. Afterparty je bio nestvaran!" napisala je u opisu objave.
Nastup je održan u subotu, 27. lipnja, samo nekoliko sati nakon što su Vatreni u ključnoj utakmici grupne faze Svjetskog prvenstva 2026. pobijedili Ganu rezultatom 2:1 na stadionu u istom gradu. Tom pobjedom Hrvatska je osigurala prolazak, gdje je čeka dvoboj protiv Portugala.
'Veća od Ronalda'
Da je njezin status među navijačima dosegao kultne razine, svjedoče i brojni komentari ispod objave. Dok joj je klub u kojem je nastupala poručio "Kakvo vrijeme! Volimo te", obožavatelji su bili još slikovitiji. "Knolldoll je veća figura Svjetskog prvenstva od Cristiana i ozbiljan sam", napisao je jedan od pratitelja.