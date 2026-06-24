Ivana Knoll u sićušnom ‘šahovnica’ bikiniju pomutila razum svima dok je bodrila Vatrene

Najpoznatija hrvatska navijačica i svjetska medijska senzacija, Ivana Knoll (34), svojom posljednjom objavom na Instagramu s Toronto Stadiuma još jednom je potvrdila status najvatrenije obožavateljice hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2026. U prepoznatljivom stilu, odjevena u kreaciju s crveno-bijelim kvadratićima, još jednom je privukla pažnju i potvrdila svoju nepokolebljivu podršku Vatrenima uoči iznimno važne utakmice protiv Paname.

Sreća Vatrenima i najava nastupa

Objava prikazuje Ivanu kako pozira na tribinama stadiona u Torontu, s travnjakom u pozadini. Za ovu prigodu odabrala je bikini i traku za glavu s nezaobilaznim "šahovnica" uzorkom, kombinirajući ih s plavim trapericama. Kratka, ali snažna poruka "CROATIA let’s gooo" bila je dovoljna da pokaže njezinu nepokolebljivu vjeru u momčad. Njezina podrška se pokazala sretnom, jer je Hrvatska u toj ključnoj utakmici, nakon poraza od Engleske na otvaranju, upisala pobjedu od 1-0. Komentari ispod objave brzo su se napunili porukama podrške obožavatelja iz cijelog svijeta, koji su hvalili njezin izgled i patriotizam.

Zanimljivo, među komentarima su se našli i navijači Paname koji su joj u sportskom duhu poželjeli dobrodošlicu.

Foto: Bahho Kara/imago sportfotodienst/Profimedia

Od simbola navijača do DJ zvijezde

Podsjetimo, Ivana Knöll, globalnu je pažnju medija prvi put privukla na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji, a posebno 2022. u Kataru gdje je zbog svojih odvažnih izdanja postala viralna senzacija, danas je izrasla u aktivnu sudionicu i izvođačicu na velikim sportskim i zabavnim događanjima. Od navijačice koju su mediji prozvali “najseksi navijačicom svijeta”, uspješno je izgradila prepoznatljiv osobni brend i razvila poslovnu karijeru - danas je influencerica i model s vlastitom linijom kupaćih kostima, ali i DJ-ica koja nastupa pod umjetničkim imenom Knolldoll.

Njezin uspon potvrđuju i angažmani na službenim FIFA događanjima, uključujući nastup na FIFA Fan Festivalu u Los Angelesu, gdje je bila među istaknutim glazbenim imenima.. Boravak u Torontu imao je dvostruku svrhu: osim što je s tribina podržavala Vatrene, iste je večeri imala zakazan DJ nastup u poznatom rooftop lounge baru Lavelle.