FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VATRENA NAVIJAČICA /

Ivana Knoll podigla atmosferu na stadionu: Kombinacija u kojoj se pojavila ostavila bez daha

Ivana Knoll podigla atmosferu na stadionu: Kombinacija u kojoj se pojavila ostavila bez daha
×
Foto: Instagram/screenshot

Na dan prve utakmice Hrvatske na prvenstvu, Ivana je objavila videosnimku na kojoj pozira na tribinama stadiona AT&T u Dallasu

18.6.2026.
8:26
Hot.hr
Instagram/screenshot
VOYO logo
VOYO logo

Najpoznatija hrvatska navijačica, Ivana Knoll (34), ponovno je u centru svjetske pažnje. S početkom Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine, koje se održava u SAD-u, Meksiku i Kanadi, Knoll je stigla na stadion kako bi vjerno bodrila Vatrene. Svoj povratak na tribine obilježila je objavom na Instagramu koja je odmah privukla pažnju njezinih brojnih pratitelja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by knolldoll (@knolldoll)

Na dan prve utakmice Hrvatske na prvenstvu, Ivana je objavila videosnimku na kojoj pozira na tribinama stadiona AT&T u Dallasu. Iako je Hrvatska u uzbudljivom susretu s puno golova izgubila od Engleske rezultatom 4-2, Knoll je uz video poslala kratku poruku: "Vratili smo se".

Kao i uvijek, njezina odjevna kombinacija bila je u prepoznatljivom stilu - korzet i kratke traperice ukrašene motivima crveno-bijele šahovnice, dizajna koji je postao njezin zaštitni znak. Upravo su je takva odvažna izdanja proslavila na prošlim prvenstvima, posebice onom u Kataru 2022. godine, gdje je njezin stil prkosio strogim lokalnim pravilima odijevanja i punio medijske stupce diljem svijeta. Njezini pratitelji, kojih na Instagramu ima više od 2,9 milijuna, dočekali su objavu s oduševljenjem, ostavljajući brojne komentare podrške i komplimenate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by knolldoll (@knolldoll)

DJ karijera i poslovno carstvo

No, Ivanin boravak u Americi nije vezan isključivo uz navijanje s tribina. Ova poduzetnica rođena u Njemačkoj, koja je bila i finalistica izbora za Miss Hrvatske 2016. godine, svoj je status iskoristila za izgradnju uspješne karijere. Vlasnica je modnog brenda kupaćih kostima i odjeće s domoljubnim motivima, a posljednjih godina sve se ozbiljnije bavi i glazbom.

Pod umjetničkim imenom Knoll Doll nastupa kao DJ-ica, a njezin glazbeni stil opisuje se kao mješavina indie dancea, melodičnog housea i techna. Tijekom trajanja Svjetskog prvenstva, Knoll ima isplaniranu turneju po sjevernoameričkim gradovima domaćinima. Njezin raspored uključuje nastupe u poznatim noćnim klubovima, a najavljen je i njezin nastup na FIFA Fan Festivalu u Los Angelesu.

Ivana KnollSvjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.Navijačica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike