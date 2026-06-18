Ivana Knoll podigla atmosferu na stadionu: Kombinacija u kojoj se pojavila ostavila bez daha

Najpoznatija hrvatska navijačica, Ivana Knoll (34), ponovno je u centru svjetske pažnje. S početkom Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine, koje se održava u SAD-u, Meksiku i Kanadi, Knoll je stigla na stadion kako bi vjerno bodrila Vatrene. Svoj povratak na tribine obilježila je objavom na Instagramu koja je odmah privukla pažnju njezinih brojnih pratitelja.

Na dan prve utakmice Hrvatske na prvenstvu, Ivana je objavila videosnimku na kojoj pozira na tribinama stadiona AT&T u Dallasu. Iako je Hrvatska u uzbudljivom susretu s puno golova izgubila od Engleske rezultatom 4-2, Knoll je uz video poslala kratku poruku: "Vratili smo se".

Kao i uvijek, njezina odjevna kombinacija bila je u prepoznatljivom stilu - korzet i kratke traperice ukrašene motivima crveno-bijele šahovnice, dizajna koji je postao njezin zaštitni znak. Upravo su je takva odvažna izdanja proslavila na prošlim prvenstvima, posebice onom u Kataru 2022. godine, gdje je njezin stil prkosio strogim lokalnim pravilima odijevanja i punio medijske stupce diljem svijeta. Njezini pratitelji, kojih na Instagramu ima više od 2,9 milijuna, dočekali su objavu s oduševljenjem, ostavljajući brojne komentare podrške i komplimenate.

DJ karijera i poslovno carstvo

No, Ivanin boravak u Americi nije vezan isključivo uz navijanje s tribina. Ova poduzetnica rođena u Njemačkoj, koja je bila i finalistica izbora za Miss Hrvatske 2016. godine, svoj je status iskoristila za izgradnju uspješne karijere. Vlasnica je modnog brenda kupaćih kostima i odjeće s domoljubnim motivima, a posljednjih godina sve se ozbiljnije bavi i glazbom.

Pod umjetničkim imenom Knoll Doll nastupa kao DJ-ica, a njezin glazbeni stil opisuje se kao mješavina indie dancea, melodičnog housea i techna. Tijekom trajanja Svjetskog prvenstva, Knoll ima isplaniranu turneju po sjevernoameričkim gradovima domaćinima. Njezin raspored uključuje nastupe u poznatim noćnim klubovima, a najavljen je i njezin nastup na FIFA Fan Festivalu u Los Angelesu.