Svi su ostali zatečeni odabirom sudaca za polufinalne utakmice na SP-u

FIFA je objavila sudačke postave za polufinalne utakmice Svjetskog prvenstva. Susret Argentine i Engleske, koji se igra u srijedu u Atlanti s početkom u 21 sat po hrvatskom vremenu, vodit će američki sudac Ismail Elfath, javlja američki ESPN. Ismail Elfath na turniru je već sudio tri utakmice, Japan - Nizozemska, Urugvaj - Španjolska i Brazil - Norveška. Kombinirano je dao šest žutih kartona i jedan crveni. Pomoćnici će mu biti sunardonjaci Corey Parker i Kyle Atkins.

Njegovi pomoćnici bit će sunarodnjaci Corey Parker i Kyle Atkins, dok je za četvrtog suca određen Talijan Maurizio Mariani. Ulogu rezervnog pomoćnog suca imat će još jedan Talijan, Daniele Bindoni.

Drugu polufinalnu utakmicu, u kojoj će se sastati Francuska i Španjolska (utorak od 21:00 po našem vremenu), sudit će Salvadorac Iván Barton.

Foto: JOERAN STEINSIEK/imago sportfotodienst/Profimedia

Suci ne dolaze iz konfederacija polufinalista

Odluka da obje utakmice vode suci iz CONCACAF-a izazvala je određenu pozornost s obzirom na to da su među četiri najbolje reprezentacije tri europske i jedna južnoamerička. Elfath dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, a Barton iz Salvadora, što znači da nijedan od njih ne pripada konfederacijama iz kojih dolaze sudionici polufinala.

Moguće je da je FIFA prilikom odabira uzela u obzir načelo konfederacijske neutralnosti. Riječ je o praksi prema kojoj se za važne utakmice, kada god je to izvedivo, biraju suci izvan konfederacija reprezentacija koje se međusobno sastaju. FIFA, međutim, nije službeno potvrdila da je to bio glavni razlog imenovanja Elfatha i Bartona.

Takav pristup nije obvezujuće pravilo. Primjerice, finale Svjetskog prvenstva 2022. između Argentine i Francuske sudio je Poljak Szymon Marciniak, dok je polufinalni ogled Argentine i Hrvatske na istom prvenstvu vodio Talijan Daniele Orsato.

Iz FIFA-e u pravilu naglašavaju da se pri delegiranju sudaca procjenjuju njihova kvaliteta, kontinuitet te izvedbe na domaćim i međunarodnim utakmicama. Pripadnost određenoj konfederaciji može utjecati na odluku, ali nije potvrđeno da je bila ključna u ovom slučaju.

Elfath dobio veliki nogometni klasik

Elfath će voditi jednu od najzvučnijih utakmica cijelog turnira. Argentina i Engleska iza sebe imaju bogatu povijest velikih i dramatičnih međusobnih susreta.

Posebno se pamti četvrtfinale Svjetskog prvenstva 1986. godine, obilježeno Maradoninom "Božjom rukom“, zatim uzbudljiv dvoboj osmine finala 1998. te njihov susret u grupnoj fazi prvenstva 2002. godine. Posljednji put Engleska i Argentina igrali su 2005., a ujedno će to biti njihov prvi međusobni susret na Svjetskom prvenstvu još od Svjetskog prvenstva 2002. godine.

Pobjednik utakmice izborit će plasman u finale, dok će poražena momčad igrati utakmicu za treće mjesto.

Argentinin put do polufinala na ovom turniru obilježilo je i nekoliko vrlo zapaženih sudačkih odluka te intervencija VAR-a.

Među njima je i odluka da Lionel Messi nije isključen nakon prekršaja nad Alžircem Aïssom Mandijem u prvoj utakmici aktualnih svjetskih prvaka na ovom Svjetskom prvenstvu.

Izbornik Egipta Hossam Hassan nakon poraza 3-2 od Argentine u osmini finala ustvrdio je da je njegova momčad bila žrtva "nepravde", nakon što je VAR intervencijom poništen pogodak njegove reprezentacije. U četvrtfinalnom susretu Argentine VAR je također promijenio prvotnu sudačku odluku. Umjesto Leandra Paredesa, žuti karton dobio je švicarski reprezentativac Breel Embolo, a aktualni svjetski prvaci potom su slavili 3-1 nakon produžetaka.

Sandro Perković, nogometni trener FC Noah iz Armenije i stručni komentator portala Net.hr za Svjetsko nogometno prvenstvo u Sjevernoj Americi, komentirao je u podcastu portala Net.hr "Maksanov korner" suđenje na Mundijalu.

Prema njegovom mišljenju, raspodjela sudaca na turniru trebala bi pratiti tu koncentraciju kvalitete.

"Najveća kvaliteta sudaca je sigurno u Europi i logično bi bilo da raspodjela sudaca prati koncentraciju kvalitete momčadi. Nažalost, suđenje na ovom prvenstvu po meni nije bilo na nekoj previsokoj razini. Bilo je previše stvari koje nisu bile dobre i vidjeli smo golem nesrazmjer između vrhunskih momčadi i sudačkih performansi."

Cijeli podcast Sandra Perković pogledajte u priloženom videu.