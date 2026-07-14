Zlatan Ibrahimović nije samo otišao u mirovinu, preuzeo je novu vrstu moći u nogometu

Kada je Zlatan Ibrahimović u lipnju 2023. godine, u suzama na centru San Sira, objavio kraj jedne od najspektakularnijih nogometnih karijera, mnogi su se pitali što slijedi. Za igrača čija je osobnost bila jednako grandiozna kao i njegovi golovi, tiha mirovina nikada nije bila opcija. Manje od godinu dana kasnije, jasno je da Ibrahimović nije nestao s pozornice; samo je zamijenio kopačke za direktorsku fotelju, investicijski portfelj i televizijski studio, gradeći novo carstvo u kojem je njegov utjecaj možda i veći nego prije.

Njegov povratak u AC Milan, klub u kojem je završio igračku priču, bio je neizbježan, ali uloga koju je preuzeo iznenadila je mnoge. Ovo nije počasna funkcija za legendu kluba, već strateški potez američkog vlasnika, investicijske tvrtke RedBird Capital Partners.

Savjetnik, partner i arhitekt budućnosti

U prosincu 2023. objavljeno je da se Ibrahimović vraća u Milan kao viši savjetnik vlasništva i menadžmenta. Istovremeno, postao je operativni partner u samom RedBirdu, tvrtki koja upravlja s oko deset milijardi dolara imovine i u čijem su portfelju, između ostalog, Fenway Sports Group (vlasnik Liverpoola i Boston Red Soxa) te F1 tim Alpine.

Njegov mandat u Milanu je sveobuhvatan. Zadužen je za jačanje pobjedničke kulture, razvoj igrača i programa treninga visokih performansi, ali i za aktivno sudjelovanje u poslovnim operacijama, promicanju globalnog brenda kluba te strateškim projektima poput izgradnje novog stadiona. On je postao ključna spona između vlasnika Gerryja Cardinalea i sportskog sektora, čovjek čija riječ ima težinu u svlačionici, ali i u sali za sastanke.

"Ono što pobjednika Zlatanovog kalibra čini posebnim nije samo fizički talent, već i visok intelekt te poduzetnički duh", izjavio je Cardinale prilikom njegova imenovanja. "Poštovanje koje je Zlatan imao kao igrač, njegova globalna prisutnost i raznolike vještine kao poduzetnika moćna su kombinacija i za AC Milan i za RedBird."

Sam Ibrahimović potvrdio je da se radi o ostvarenju sna. "Moja ljubav prema Rossonerima nikada neće umrijeti, a prilika da budem dio njihove budućnosti na ovako smislen način je nešto o čemu sam mogao samo sanjati", poručio je.

Tehnološka revolucija i demokratizacija talenta

Dok njegova uloga u Milanu cementira njegov status u vrhu svjetskog nogometa, drugi poslovni potez otkriva njegovu dugoročnu viziju. Ibrahimović je postao dioničar i globalni ambasador talijanske tehnološke tvrtke K-Sport, koja se specijalizirala za analizu sportskih performansi pomoću umjetne inteligencije. Partnerstvo je proizašlo iz zajedničke vizije: demokratizirati sportski talent kroz podatke.

K-Sport, koji surađuje s više od 1800 klubova, uključujući Inter, Milan, Napoli te reprezentacije Italije, Argentine i Brazila, razvio je platformu K-Fans. Ona omogućuje amaterskim igračima i mladim talentima da putem nosive tehnologije prate svoje performanse i dijele podatke u globalnoj bazi dostupnoj skautima. Cilj je osigurati da talent bude prepoznat neovisno o početnoj točki.

"Vidio sam nešto jedinstveno u ovom projektu: model koji koristi podatke kako bi svima ponudio stvarnu priliku da budu primijećeni, procijenjeni i poboljšani", objasnio je Ibrahimović svoj ulazak u ovaj projekt. "U sportu, kao i u životu, nije važno odakle krećete, već što radite s prilikama koje dobijete."

Tvrtka ima ambiciozan plan rasta, s ciljem da do 2030. godine premaši 80 milijuna dolara prihoda i izgradi najveći svjetski ekosustav za identifikaciju i razvoj talenata.

'Dobrodošla, Ameriko'

Kao da savjetnička i investicijska uloga nisu dovoljne, Ibrahimović se priprema osvojiti i američko medijsko tržište. Potvrđeno je da će se pridružiti timu televizijske kuće FOX Sports kao stručni analitičar za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Njegova karizma, samouvjerenost i citati koji su postali dio nogometnog folklora čine ga idealnim za tu ulogu.

Najava njegovog angažmana stigla je u tipičnom "zlatanskom" stilu, kroz reklamu u kojoj poručuje Americi: "Ne samo da Svjetsko prvenstvo dolazi na Fox ovoga ljeta... dolazi i Zlatan. Vidimo se uskoro i dobrodošla, Ameriko." Obožavatelji su s oduševljenjem dočekali vijest, predviđajući da će njegovi komentari biti legendarni i da Svjetsko prvenstvo s njim kao analitičarom postaje obavezno za gledanje.

Od emotivnog oproštaja na San Siru do danas, Zlatan Ibrahimović je pokazao da je mirovina za njega bila samo početak drugog poluvremena. Više nije samo nogometaš, on je strateg, investitor i globalni brend koji aktivno oblikuje budućnost sporta na više razina. Njegova ostavština na terenu je neupitna, no čini se da bi nasljeđe koje gradi izvan njega moglo biti još dugotrajnije.