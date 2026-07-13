Sorlothova djevojka u panici traži pomoć: Val mržnje 'hladnih Norvežana' je neizdrživ

Eliminacija Norveške u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva 2026. protiv Engleske imala je daleko ozbiljnije posljedice od samog sportskog poraza.

Lena Selnes, partnerica napadača Alexandera Sørlotha i majka njihove dvoje djece, najavila je da će poduzeti pravne mjere nakon što je primila val uvrjedljivih i prijetećih poruka putem e-pošte i društvenih mreža, usmjerenih i na nju i na norveškog nogometaša.

Selnes, koju na Instagramu prati više od 40.000 ljudi, odlučila je prekinuti šutnju dijeljenjem snimaka zaslona nekih od tih poruka u svojim 'pričama', čime je istaknut oblik uznemiravanja koji daleko nadilazi jednostavnu sportsku kritiku.

Poruke koje je sama Selnes prikupila odražavaju ozbiljnost napada. Među njima, jedan je izravno rekao nogometašu da si oduzme život, a drugi ga je pozvao da napusti zemlju i "skoči s litice". Ovi komentari idu daleko dalje od bilo kakve reakcije frustracije zbog sportskog rezultata i ističu oblik digitalnog nasilja koji postaje sve češći protiv igrača i njihovih obitelji nakon eliminacija s natjecanja visoke razine.

"Reci mu da doda je**nu loptu!", "Poruči mu da se ne vraća u reprezentacijju!", "Lik je engleski heroj, najbolji igrač engleske reprezentacije", neki su od pristojnijih, ali izravnih komentara.

'Dodaj je**nu loptu!'

Partnerica napadača priznala je da Svjetsko prvenstvo donosi puno radosti, ali nažalost i puno mržnje te je završila svoju poruku moleći one koji pišu ovakve komentare da razmisle prije nego što to učine, bez obzira na okolnosti.

A ta okolnost bila je Sorlothova navodno loša odluka u kontri tijekom četvrtfinalne utakmice protiv Engleske, u kojoj je igrač Atlético Madrida odlučio sam završiti akciju umjesto da doda loptu Haalandu, koji je praktički bio jedan na jedan s Pickfordom.

Norveški trener, Stale Solbakken, također se osvrnuo na ono što se dogodilo, nazvavši situaciju tragičnom i priznavši da su ovakvi incidenti nažalost dio trenutne stvarnosti vrhunskog sporta.

Trener je također iskoristio priliku da ponudi savjet mlađim igračima u svojoj ekipi preporučujući im da se što više drže podalje od društvenih mreža kako bi se zaštitili od ovakvih napada.

Sve skupa pokazuje kako percepcija javnosti u kojoj 'situirani Norvežani neće raditi nikakvu dramu od ispadanja sa SP-a' ipak ne drži vodu.