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'U**J SE, IDIOTE!' /

Sorlothova djevojka u panici traži pomoć: Val mržnje 'hladnih Norvežana' je neizdrživ

Sorlothova djevojka u panici traži pomoć: Val mržnje 'hladnih Norvežana' je neizdrživ
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Foto: Moritz Mueller/imago sportfotodienst/Profimedia

Percepcija javnosti u kojoj 'situirani Norvežani neće raditi nikakvu dramu od ispadanja sa SP-a' ipak ne drži vodu

13.7.2026.
17:19
Sportski.net
Moritz Mueller/imago sportfotodienst/Profimedia
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Eliminacija Norveške u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva 2026. protiv Engleske imala je daleko ozbiljnije posljedice od samog sportskog poraza.

Lena Selnes, partnerica napadača Alexandera Sørlotha i majka njihove dvoje djece, najavila je da će poduzeti pravne mjere nakon što je primila val uvrjedljivih i prijetećih poruka putem e-pošte i društvenih mreža, usmjerenih i na nju i na norveškog nogometaša.

Selnes, koju na Instagramu prati više od 40.000 ljudi, odlučila je prekinuti šutnju dijeljenjem snimaka zaslona nekih od tih poruka u svojim 'pričama', čime je istaknut oblik uznemiravanja koji daleko nadilazi jednostavnu sportsku kritiku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LENA SELNES (@lenaselnes)

Poruke koje je sama Selnes prikupila odražavaju ozbiljnost napada. Među njima, jedan je izravno rekao nogometašu da si oduzme život, a drugi ga je pozvao da napusti zemlju i "skoči s litice". Ovi komentari idu daleko dalje od bilo kakve reakcije frustracije zbog sportskog rezultata i ističu oblik digitalnog nasilja koji postaje sve češći protiv igrača i njihovih obitelji nakon eliminacija s natjecanja visoke razine.

"Reci mu da doda je**nu loptu!", "Poruči mu da se ne vraća u reprezentacijju!", "Lik je engleski heroj, najbolji igrač engleske reprezentacije", neki su od pristojnijih, ali izravnih komentara. 

'Dodaj je**nu loptu!'

Partnerica napadača priznala je da Svjetsko prvenstvo donosi puno radosti, ali nažalost i puno mržnje te je završila svoju poruku moleći one koji pišu ovakve komentare da razmisle prije nego što to učine, bez obzira na okolnosti.

A ta okolnost bila je Sorlothova navodno loša odluka u kontri tijekom četvrtfinalne utakmice protiv Engleske, u kojoj je igrač Atlético Madrida odlučio sam završiti akciju umjesto da doda loptu Haalandu, koji je praktički bio jedan na jedan s Pickfordom. 

Norveški trener, Stale Solbakken, također se osvrnuo na ono što se dogodilo, nazvavši situaciju tragičnom i priznavši da su ovakvi incidenti nažalost dio trenutne stvarnosti vrhunskog sporta.

Trener je također iskoristio priliku da ponudi savjet mlađim igračima u svojoj ekipi preporučujući im da se što više drže podalje od društvenih mreža kako bi se zaštitili od ovakvih napada. 

Sve skupa pokazuje kako percepcija javnosti u kojoj 'situirani Norvežani neće raditi nikakvu dramu od ispadanja sa SP-a' ipak ne drži vodu. 

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Norveška
komentara
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