Norveška tvrdi da ih je jedan kabel koštao Svjetskog prvenstva: 'Lopta je pala s neba!'

Engleska je nakon velike drame protiv Norveške izborila plasman u polufinale Svjetskog prvenstva pobjedom 2:1 nakon produžetaka, no umjesto o nogometu, nakon utakmice se najviše pričalo o neobičnoj sudačkoj kontroverzi koja je obilježila četvrtfinale.

Norvežani smatraju kako je ključni trenutak utakmice, izjednačujući pogodak Judea Bellinghama, morao biti poništen zbog mogućeg dodira lopte s kabelom spidercam kamere koji se nalazi iznad terena.

Situacija se dogodila u samoj završnici prvog poluvremena. Nakon ispucavanja norveškog vratara Orjana Nylanda, lopta je prošla blizu kabela koji visi iznad igrališta, a zatim se odbila prema Elliotu Andersonu. On je proslijedio loptu Anthonyju Gordonu, koji je pronašao Bellinghama, a veznjak Real Madrida mirno je pogodio za 1:1.

Norveški igrači odmah su reagirali i okružili suca Clementa Turpina, smatrajući da je lopta promijenila putanju nakon kontakta s vanjskim predmetom. Prema pravilima, da je sudac utvrdio da je lopta dotaknula kabel ili bilo koji drugi predmet koji nije dio igre, pogodak bi bio poništen, a susret nastavljen sudačkim podbacivanjem.

"Smiješno je ovo s kabelom. Rezultat 2:1 dovoljno govori – odlučile su male stvari, a znamo na koju su stranu otišle", rekao je norveški veznjak Sander Berge.

Kapetan Norveške Martin Odegaard također je izrazio nezadovoljstvo nekim odlukama tijekom utakmice.

"Nisam osobno vidio tu situaciju, ali danas neke male odluke nisu bile na našoj strani. Možda vam je u ovakvim utakmicama potrebno i malo sreće", izjavio je Odegaard.

Izbornik Norveške Stale Solbakken pokušao je objasniti razgovor sa sucem nakon utakmice. Turpin mu je rekao kako nije vidio mogući kontakt i kako nije dobio nikakvu informaciju da je lopta dotaknula kabel.

"On kaže da nije sam vidio situaciju i da nije dobio nikakav signal da se to dogodilo. Ako FIFA kaže da nije bilo dodira i ako čip u lopti nije zabilježio kontakt, onda sudac ne može ništa napraviti", rekao je Solbakken.

Ipak, norveški izbornik smatra kako je situacija bila vrlo neobična.

"Lopta je pala ravno prema dolje, kao da je došla s neba. To su vidjeli i vratar i igrač koji je trebao primiti loptu. Mislim da je bilo prilično jasno da se nešto dogodilo", dodao je.

FIFA je nakon utakmice službeno objasnila svoju odluku i poručila kako nema dokaza da je lopta dodirnula kabel. Putem društvenih mreža objavili su kako senzor u službenoj lopti nije zabilježio nikakav neuobičajen signal koji bi ukazao na kontakt s vanjskim predmetom ili promjenu putanje lopte zbog tog kontakta.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

Zanimljivo je da se FIFA ponovno pozvala na tehnologiju ugrađenu u loptu, isti sustav koji je ranije izazvao veliku raspravu u utakmici Hrvatske i Portugala. Tada je senzor registrirao dodir lopte s kosom Igora Matanovića nakon ubačaja Ivana Perišića, zbog čega je poništen pogodak Joška Gvardiola.

Dodatnu raspravu izazvao je i 3D prikaz BBC-ja, koji je pokazao trenutak u kojem lopta u zraku izgleda kao da naglo mijenja putanju. Iako taj prikaz nije službeno potvrđen kao dokaz, mnogi su ga korisnici društvenih mreža počeli dijeliti kao argument da je lopta možda ipak dotaknula kabel.

Take a look at this clip from BBC's 3D replay of the game and the goal kick just before England's goal. I don't know where the data comes for this, but this clearly shows a bump in the otherwise smooth trajectory of the ball right where the spidercam would be. #worldcup #engnor… pic.twitter.com/rCsbVQZeyf — Miika Arponen (@MiikaArponen) July 12, 2026

Bivši engleski reprezentativac Wayne Rooney također je komentirao situaciju za BBC Sport.

"Lopta izgleda kao da mijenja smjer i brzo pada. Čini se da joj se putanja promijenila", rekao je Rooney.

Na kraju je Engleska slavila 2:1 nakon produžetaka i izborila polufinale, ali rasprava oko Bellinghamova pogotka još se nije stišala. FIFA tvrdi da tehnologija nije pronašla nikakav dokaz kontakta, dok dio javnosti i dalje smatra kako snimke ostavljaju dovoljno prostora za sumnju.