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Tia Jurčić rekla je 'da' 20 godina starijem Kennyju: Objavila fotografije s raskošnog vjenčanja

Tia Jurčić rekla je 'da' 20 godina starijem Kennyju: Objavila fotografije s raskošnog vjenčanja
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Foto: Mat Hayward/Getty images/Profimedia

Hrvatska poduzetnica Tia Jurčić udala se za 20 godina stariju NBA legendu i postala gospođa Smith

4.8.2026.
8:32
Hot.hr
Mat Hayward/Getty images/Profimedia
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Hrvatska poduzetnica Tia Jurčić (42) ponovno je stala pred oltar. Sretnu vijest podijelila je na svom Instagram profilu, otkrivši da se udala za bivšu NBA zvijezdu i sportskog analitičara Kennyja "The Jet" Smitha (61). Kratkim i znakovitim opisom "Mr. & Mrs. Smith", uz emotikon bijelog srca, potvrdila je da je započela novo poglavlje u životu, izazvavši oduševljenje svojih pratitelja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Luksuzna ceremonija u Kaliforniji

Vjenčanje je održano u luksuznom odmaralištu The Resort at Pelican Hill u Newport Coastu u Kaliforniji, poznatom po bajkovitim prizorima s pogledom na Tihi ocean. Serija profesionalnih fotografija koje je Tia podijelila dočarava djelić raskošne atmosfere: od romantične ceremonije ispod elegantnog luka ukrašenog bijelim ružama i kristalnim lusterom do glamuroznih fotografija uz crveni Rolls-Royce u zalasku sunca.

Najviše pažnje privukla je njezina spektakularna vjenčanica, voluminozna kreacija bez naramenica čija je suknja u potpunosti izrađena od teksturiranih rozeta od tkanine, a isti motiv ponovio se i na dugačkom velu. Mladoženja, dvostruki NBA prvak Kenny Smith, nosio je elegantni bijeli sako s crnim reverima.

Raskošna proslava i oduševljeni pratitelji

Sudeći prema objavama na društvenim mrežama, proslava je trajala cijeli vikend pod nazivom "Tia & Kenny Wedding Weekend". Da sve bude na najvišoj razini, Tia je za svoj izgled angažirala tim iz Hrvatske, pa su tako njezin vizažist i frizer doputovali iz Zagreba kako bi je pripremili za veliki dan.

Objava je u kratkom roku prikupila brojne čestitke i komplimente prijatelja i pratitelja iz Hrvatske i svijeta. "Moj naklon, čestitke od srca, ljubim te preljepotice i sve vam cvalo", "Prekrasni!!! Čestitke!!", samo su neki od komentara na hrvatskom jeziku. Posebno su se istaknule pohvale na račun vjenčanice, a komentari poput "Kakvaaaaa haljina" i "Omg that dress" najbolje opisuju dojam koji je ostavila.

Podsjetimo, Ovo je treći brak za Tiju, pokćerku poznatog hrvatskog ekonomista i političara Ljube Jurčića (72). Nakon razvoda od Marija Mamića 2023. godine, preselila se sa sinom iz prvog braka s košarkašem Chrisom Warrenom u Sjedinjene Američke Države. Njezina veza s Kennyjem Smithom postala je javna početkom 2024., a zaruke su objavili u listopadu 2025. godine. Zanimljivo je da je i proslavljenom košarkašu ovo također treći brak. 

 

Tia JurčićVjenčanjeSudbonosno Da
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