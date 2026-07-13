Omiljeni deda Ljubo Jurčić stigao Tiji u Los Angeles: Preletio ocean zbog obitelji

Tia Jurčić (42), hrvatska poduzetnica s američkom adresom, navikla je svoje pratitelje na kadrove iz sunčane Kalifornije, no njezina posljednja objava na Instagramu imala je posebnog gosta. Serija fotografija otkrila je obiteljsko okupljanje, a u glavnoj ulozi našao se njezin poznati očuh, bivši ministar i cijenjeni ekonomist Ljubo Jurčić (72).

Iako ga je javnost navikla viđati u strogim odijelima, kao ozbiljnog ekonomista i političara, Ljubo Jurčić je u opuštenom, obiteljskom okruženju pokazao svoju drugu stranu i ukrao simpatije pratitelja. Njegov posjet pokćerki Tiji i unuku Domeniku u Los Angelesu popraćen je nizom toplih komentara.

Fotografije nasmijanog djeda i unuka brzo su postale hit. "Stigao deda! Tom čovjeku se na faci vidi da je predobar", samo je jedan od komentara, a javili su se i bivši studenti: "Pozdrav prof. Ljubi, predobar profesor i čovjek". Obitelj je dan provela u šetnji i kupovini, a sudeći po objavama, isprobali su i razne delicije.

Obiteljsko druženje s Ljubom Jurčićem samo je jedan od trenutaka iz života koji Tia Jurčić gradi u Los Angelesu uz zaručnika Kennyja "The Jeta" Smitha. Iako je svoj novi život pronašla preko oceana, ovim je posjetom pokazala da i dalje njeguje snažne veze s obitelji u Hrvatskoj.