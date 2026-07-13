FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OBITELJSKI DAN /

Omiljeni deda Ljubo Jurčić stigao Tiji u Los Angeles: Preletio ocean zbog obitelji

Omiljeni deda Ljubo Jurčić stigao Tiji u Los Angeles: Preletio ocean zbog obitelji
×
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tia Jurčić pratiteljima je pokazala kako provodi vrijeme s očuhom Ljubom Jurčićem u Americi, a njihove zajedničke fotografije privukle su pažnju

13.7.2026.
9:25
Hot.hr
Igor Kralj/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Tia Jurčić (42), hrvatska poduzetnica s američkom adresom, navikla je svoje pratitelje na kadrove iz sunčane Kalifornije, no njezina posljednja objava na Instagramu imala je posebnog gosta. Serija fotografija otkrila je obiteljsko okupljanje, a u glavnoj ulozi našao se njezin poznati očuh, bivši ministar i cijenjeni ekonomist Ljubo Jurčić (72).

Iako ga je javnost navikla viđati u strogim odijelima, kao ozbiljnog ekonomista i političara, Ljubo Jurčić je u opuštenom, obiteljskom okruženju pokazao svoju drugu stranu i ukrao simpatije pratitelja. Njegov posjet pokćerki Tiji i unuku Domeniku u Los Angelesu popraćen je nizom toplih komentara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tia Jurcic (@tia.jurcic)

Fotografije nasmijanog djeda i unuka brzo su postale hit. "Stigao deda! Tom čovjeku se na faci vidi da je predobar", samo je jedan od komentara, a javili su se i bivši studenti: "Pozdrav prof. Ljubi, predobar profesor i čovjek". Obitelj je dan provela u šetnji i kupovini, a sudeći po objavama, isprobali su i razne delicije.

Obiteljsko druženje s Ljubom Jurčićem samo je jedan od trenutaka iz života koji Tia Jurčić gradi u Los Angelesu uz zaručnika Kennyja "The Jeta" Smitha. Iako je svoj novi život pronašla preko oceana, ovim je posjetom pokazala da i dalje njeguje snažne veze s obitelji u Hrvatskoj.

Tia JurčićLjubo JurčićLjubo JurČiĆAmerikaObitelj
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike