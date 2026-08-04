UEFA i saveznici spremili su novi udarac Gianniju Infantinu

Nastavlja se rat UEFA-e i ostalih konfederacija protiv Giannija Infantina koji svim silama želi zadržati poziciju glavnog čovjeka FIFA-e i na sljedećim izborima koji su u ožujku sljedeće godine.

UEFA je pripremila novi udarac za Infantina. Udružila je snage s ostalim kontinentalnim savezima i zaprijetila je osnivanjem novog reprezentativnog natjecanja koje bi bilo odgovor na Svjetsko prvenstvo ako Infantino ne odustane od kandidature za još jedan mandat.

Podsjetimo, Infantino je šokirao planovima o prodaji udjela u Svjetskom prvenstvu privatnim ulagačima, no potom je bio prisiljen na ponižavajući zaokret. Uz to, predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin, zajedno s čelnicima CONCACAF-a i Azijske nogometne konfederacije, traži njegovu ostavku.

The Times piše da je sklopljen savez s ciljem svrgavanja Infantina i "paraliziranja FIFA-e”. Razmatraju mogućnost organiziranja vlastitih međunarodnih natjecanja ako on bude ustrajao na ostanku na vlasti i kandidirao se za ponovni izbor u ožujku.

UEFA već raspolaže nacrtom za globalnu Ligu nacija – projektom pokrenutim još 2017. godine – koji bi konkurirao Svjetskom prvenstvu. Infantinovi ogorčeni protivnici također su spremni bojkotirati sastanke Vijeća i odbora FIFA-e te odbiti potvrđivanje odluka. Taj besramni pravnik osigurao je podršku tek 15 od 211 zemalja članica otkako je njegov propali projekt izašao na vidjelo.