FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PARALIZIRANJE FIFA-E /

UEFA i saveznici spremili su novi udarac Gianniju Infantinu

UEFA i saveznici spremili su novi udarac Gianniju Infantinu
×
Foto: Pau BARRENA/AFP/Profimedia

Razmatraju mogućnost organiziranja vlastitih međunarodnih natjecanja

4.8.2026.
8:45
Sportski.net
Pau BARRENA/AFP/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Nastavlja se rat UEFA-e i ostalih konfederacija protiv Giannija Infantina koji svim silama želi zadržati poziciju glavnog čovjeka FIFA-e i na sljedećim izborima koji su u ožujku sljedeće godine.

UEFA je pripremila novi udarac za Infantina. Udružila je snage s ostalim kontinentalnim savezima i zaprijetila je osnivanjem novog reprezentativnog natjecanja koje bi bilo odgovor na Svjetsko prvenstvo ako Infantino ne odustane od kandidature za još jedan mandat. 

Podsjetimo, Infantino je šokirao planovima o prodaji udjela u Svjetskom prvenstvu privatnim ulagačima, no potom je bio prisiljen na ponižavajući zaokret. Uz to, predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin, zajedno s čelnicima CONCACAF-a i Azijske nogometne konfederacije, traži njegovu ostavku.

The Times piše da je sklopljen savez s ciljem svrgavanja Infantina i "paraliziranja FIFA-e”. Razmatraju mogućnost organiziranja vlastitih međunarodnih natjecanja ako on bude ustrajao na ostanku na vlasti i kandidirao se za ponovni izbor u ožujku.

UEFA već raspolaže nacrtom za globalnu Ligu nacija – projektom pokrenutim još 2017. godine – koji bi konkurirao Svjetskom prvenstvu. Infantinovi ogorčeni protivnici također su spremni bojkotirati sastanke Vijeća i odbora FIFA-e te odbiti potvrđivanje odluka. Taj besramni pravnik osigurao je podršku tek 15 od 211 zemalja članica otkako je njegov propali projekt izašao na vidjelo.

FifaUefaConcacafGianni Infantino
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike