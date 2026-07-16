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Kontroverzni voditelj bijesan nakon argentinske provokacije: 'Kreteni bez imalo dostojanstva'

Kontroverzni voditelj bijesan nakon argentinske provokacije: 'Kreteni bez imalo dostojanstva'
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Foto: Shaun Botterill/Getty images/Profimedia

Na društvenoj mreži X osvrnuo se na potez argentinskih igrača nakon pobjede

16.7.2026.
11:35
Sportski.net
Shaun Botterill/Getty images/Profimedia
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I dalje se ne stišavaju reakcije u Velikoj Britaniji nakon ispadanja Engleske u polufinalu Svjetskog prvenstva. "Tri lava" imali su prednost protiv Argentine, ali su slabijim drugim poluvremenom i kasnim primljenim pogocima ostali bez plasmana u finale nakon poraza 2:1.

Dok se u Engleskoj još uvijek analiziraju razlozi poraza i propuštena prilika za ulazak u borbu za naslov, dodatnu buru izazvala je situacija nakon utakmice. U središtu pažnje našla se fotografija argentinskih reprezentativaca koja je brzo odjeknula izvan nogometnih okvira.

Svoj komentar dao je i poznati britanski voditelj i novinar Piers Morgan, javnosti poznat po izravnim stavovima i često kontroverznim reakcijama. Na društvenoj mreži X osvrnuo se na potez argentinskih igrača nakon pobjede, koji je ponovno otvorio političko pitanje dugogodišnjeg spora između dviju država.

Nekoliko minuta nakon posljednjeg sučevog zvižduka, dok je slavlje argentinskih nogometaša još trajalo, na travnjaku se pojavila bijela zastava s porukom: "Falklandski otoci su argentinski". Zastavu je prvo držao Lisandro Martínez, a zatim mu se pridružio i Giovanni Lo Celso, čime je poruka dobila dodatnu pažnju.

Morgan je objavio spornu fotografiju i uz nju napisao:

"Kreteni bez imalo dostojanstva. Nadam se da će ih Španjolska u finalu razbiti jednako jako kao što smo ih mi razbili u Falklandskom ratu."

 

 

Njegova reakcija izazvala je brojne komentare, s obzirom na to da pitanje Falklandskih, odnosno Malvinskih otoka, već desetljećima predstavlja jedno od najosjetljivijih pitanja u odnosima Argentine i Ujedinjenog Kraljevstva.

Sukob oko otoka kulminirao je 1982. godine, kada je argentinska vojna hunta 2. travnja naredila invaziju na teritorij koji se od 1833. godine nalazi pod britanskom kontrolom. Tadašnja britanska premijerka Margaret Thatcher odgovorila je slanjem velikih vojnih snaga prema južnom Atlantiku.

Rat je trajao 74 dana i završio je argentinskom predajom 14. lipnja 1982. godine. Sukob je ostavio teške posljedice na obje strane, poginulo je 649 argentinskih i 255 britanskih vojnika.

Piers MorganArgentinaSp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.
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