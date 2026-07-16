Prije osam godina cijeli svijet je gledao kako slavimo: Ove scene upisane su u povijest

Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu u Rusiji nakon nevjerojatnih predstava, dramatičnih završnica u nokaut fazi i mjesec dana nadrealnih emocija i euforije kakva se rijetko viđa došla do srebra. Poraz od Francuza u finalu nije narušio ponos i veselje koje su Vatreni donijeli cijelom narodu.

Postoje trenuci koji se nikad ne zaboravljaju. Jedni od tih je svakako doček srebrne hrvatske nogometne reprezentacije u Zagrebu sa Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. Tog 16. srpnja 2018. godine, Hrvatska se možda nije probudila kao službeni svjetski prvak u nogometu, no disala je i živjela kao da jest.

Sve je započelo na modrom nebu iznad Hrvatske. Zrakoplov s hrvatskom reprezentacijom, pri ulasku u nacionalni zračni prostor, dočekala su dva MIG-a Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koja su ga pratila sve do slijetanja u Zračnu luku Franjo Tuđman. Bio je to prvi znak da ovo neće biti obično poslijepodne. Na pisti ih je čekao crveni tepih, a iz zrakoplova su izašli nasmijani i ganuti igrači, predvođeni izbornikom Zlatkom Dalićem i kapetanom Lukom Modrićem. Gromoglasno skandiranje "Šampioni, šampioni!" prolomilo se zračnom lukom, dajući naslutiti što ih tek čeka.

Dok se autobus probijao prema centru, Trg bana Josipa Jelačića i okolne ulice već su od ranog jutra bile krcate. Navijači iz svih dijelova Hrvatske, ali i dijaspore, stizali su od 10 sati ujutro kako bi osigurali svoje mjesto. Mnoge tvrtke dale su svojim zaposlenicima slobodan dan.

Spektakularni prizori iz Zagreba obišli su planet. Čitav svijet divio se prizorima koji su ušli u rubriku vjerovali ili ne... Kada se autobus konačno, u večernjim satima, probio do Trga bana Jelačića, dočekalo ga je više od 100.000 ljudi u deliriju. Igrači su se popeli na pozornicu, a trgom se prolomio zaglušujući pljesak i pjesma. Program su vodili poznati voditelji, a atmosferu su dodatno zagrijali nastupi bendova kao što su Prljavo kazalište, Jura Stublić i Film te Opća opasnost.