Govorio manje od 30 minuta i nije lutao od teksta: 'Amerika se vratila'

Američki predsjednik Donald Trump otvorio je 16-dnevnu proslavu 250. godišnjice zemlje političkim skupom u srijedu, čime je početak svečanosti obilježen kontroverzom zbog njegovog polarizirajućeg pristupa vladanju i napora da preoblikuje Washington, piše Reuters.

Trump, u želji da se odmakne od svog rata protiv Irana koji izaziva podjele, nastojao je iskoristiti događaj uoči Dana neovisnosti 4. srpnja kako bi promovirao zemlju za koju si često pripisuje zasluge da joj je vratio veličinu, piše Reuters.

"Dok stojimo na rubu 250. godine naše neovisnosti, uzbuđen sam što mogu proglasiti da se Amerika vratila", poručio je Trump tisućama ljudi u publici dok je stajao iza neprobojnog stakla koje se protezalo pozornicom.

National Mall je ukrašen domoljubnim motivima, uključujući američke zastave i znakove s natpisom "Freedom 250", dok su ekrani na pozornici promovirali događaj naslovljen "The Great American State Fair".

Borbeni zrakoplovi su nadlijetali skup, uključujući bombarder B-2 okružen četirima lovačkim mlaznim zrakoplovima F-35.

Republikanski predsjednik se pozvao na povijest i odao počast godišnjici prije nego što je počeo predstavljati svoja postignuća, od tvrdnji o pobjedi u ratu s Iranom do gospodarskog prosperiteta.

Bio je neuobičajeno discipliniran te bi tek rijetko odlutao od teksta s ekrana, a govor je trajao manje od 30 minuta, ističe Reuters.

"Započinjemo najnezaboravniju zabavu kakvu nijedna zemlja nije vidjela", poručio je Trump. "Dobro ćete se provesti", dodao je.

Proslava u sjeni politike

Događaj je naglasio kako je Trump gotovo uklonio razliku između službene prigode i predizborne politike s obzirom na to da je javni događaj u srcu glavnog grada države organizirao u formatu političkog skupa karakterističnog za njegov mandat, piše Reuters.

Događaji povezani s obljetnicom obilježeni su višemjesečnim napetostima, uključujući zbog nekonvencionalnog programa, povlačenja nekoliko glazbenih točaka i Trumpovu obnovu reflektirajućeg bazena na Nacionalnom trgu blizu proslava u Washingtonu.

Trump, koji se posebno zainteresirao za proslavu, suočava se s teškom političkom situacijom.

Gotovo četiri mjeseca rata u Iranu je dovelo do porasta potrošačkih cijena na najvišu razinu u tri godine te obeshrabrilo mnoge birače.

Tek svaki četvrti Amerikanac vjeruje da je američko-izraelski rat protiv Irana bio vrijedan svojih troškova, utvrdila je anketa Reuters/Ipsos, a svega 34 posto njih odobrava Trumpova postignuća 17 mjeseci od početka njegovog drugog mandata.