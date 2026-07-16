Samanta iz Života na vagi skinula kilograme i oduševila novom fotkom

Samanta Fiolić (30), bivša natjecateljica showa "Život na vagi", ne prestaje oduševljavati pratitelje. Mlada zagrepčanka je u emisiji brzo osvojila srca gledatelja svojom iskrenošću i borbenošću, a sada je na društvenim mrežama podijelila novi selfie koji je u trenu privukao pažnju.

S pratiteljima na društvenim mrežama podijelila je kako trenutno izgleda, a javnost je oduševila njezina nevjerojatna transformacija te samopouzdanje kojim zrači.

Od teških borbi do potpunog trijumfa

Podsjetimo, njezin put u showu nije bio lagan. Ušla je sa 148,4 kilograma i pred kamerama iskreno progovorila o dugogodišnjoj borbi s bulimijom, čime je inspirirala mnoge koji prolaze kroz iste probleme. Iako je zbog zdravlja morala napustiti show, njezina transformacija se nastavila te je uspjela skinuti gotovo 60 kilograma.

Foto: RTL

Tridesete su njezine godine!

Iza Samante je izazovan period. Doživjela je tešku ozljedu tetive nakon čega je uslijedio dug oporavak, a osim toga okrenula je novu stranicu u životu nakon razvoda. Sada ima novog partnera te je nedavno proslavila okrugli 30. rođendan, poručivši kako je u dvadesetima preživljavala, a da sada konačno dolazi po svoje.