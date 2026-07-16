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KAKVA TRANSFORMACIJA! /

Samanta iz Života na vagi skinula kilograme i oduševila novom fotkom

Samanta iz Života na vagi skinula kilograme i oduševila novom fotkom
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Foto: RTL

Bivša natjecateljica 'Života na vagi' novom fotkom pokazala nevjerojatnu liniju, ali i poslala moćnu poruku nakon teških životnih borbi

16.7.2026.
17:42
Hot.hr
RTL
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Samanta Fiolić (30), bivša natjecateljica showa "Život na vagi", ne prestaje oduševljavati pratitelje. Mlada zagrepčanka je u emisiji brzo osvojila srca gledatelja svojom iskrenošću i borbenošću, a sada je na društvenim mrežama podijelila novi selfie koji je u trenu privukao pažnju.

S pratiteljima na društvenim mrežama podijelila je kako trenutno izgleda, a javnost je oduševila njezina nevjerojatna transformacija te samopouzdanje kojim zrači. 

Od teških borbi do potpunog trijumfa

Podsjetimo, njezin put u showu nije bio lagan. Ušla je sa 148,4 kilograma i pred kamerama iskreno progovorila o dugogodišnjoj borbi s bulimijom, čime je inspirirala mnoge koji prolaze kroz iste probleme. Iako je zbog zdravlja morala napustiti show, njezina transformacija se nastavila te je uspjela skinuti gotovo 60 kilograma.

 

Samanta iz Života na vagi skinula kilograme i oduševila novom fotkom
Foto: RTL

Tridesete su njezine godine!

Iza Samante je izazovan period. Doživjela je tešku ozljedu tetive nakon čega je uslijedio dug oporavak, a osim toga okrenula je novu stranicu u životu nakon razvoda. Sada ima novog partnera te je nedavno proslavila okrugli 30. rođendan, poručivši kako je u dvadesetima preživljavala, a da sada konačno dolazi po svoje.

 

Samanta Fiolićživot Na VagiTransformacija
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