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PREVRTANJE U PODGORI /

Teška prometna nesreća na makarskoj rivijeri: Jedna osoba prevezena u bolnicu

Teška prometna nesreća na makarskoj rivijeri: Jedna osoba prevezena u bolnicu
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL, ilustracija

Teška prometna nesreća u kojoj je došlo do prevrtanja vozila dogodila se oko 15.40 sati u Podgori, javlja policija

16.7.2026.
17:25
danas.hr
Dusko Jaramaz/PIXSELL, ilustracija
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Teška prometna nesreća u kojoj je došlo do prevrtanja vozila dogodila se oko 15.40 sati u Podgori, javlja policija.

"Jedna osoba je prevezena na pružanje liječničke pomoći u splitsku bolnicu. Na mjestu događaja obavlja se očevid", javili su iz PU splitsko-dalmatinske. 

Za sav promet bila je zatvorena državna cesta Makarska –Vrgorac, a policija je javila da se od 16:45 sati normalno prometuje tom dionicom. 

Prometna NesrećaPodgoraMakarska RivijeraPolicija
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