PREVRTANJE U PODGORI /
Teška prometna nesreća na makarskoj rivijeri: Jedna osoba prevezena u bolnicu
Teška prometna nesreća u kojoj je došlo do prevrtanja vozila dogodila se oko 15.40 sati u Podgori, javlja policija
Teška prometna nesreća u kojoj je došlo do prevrtanja vozila dogodila se oko 15.40 sati u Podgori, javlja policija.
"Jedna osoba je prevezena na pružanje liječničke pomoći u splitsku bolnicu. Na mjestu događaja obavlja se očevid", javili su iz PU splitsko-dalmatinske.
Za sav promet bila je zatvorena državna cesta Makarska –Vrgorac, a policija je javila da se od 16:45 sati normalno prometuje tom dionicom.