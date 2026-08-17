Melina stigla na Mikonos i privukla pažnju: U luksuzu uživa s kćeri Đinom

Đina Džinović (22), kći poznatog pjevača Harisa Džinovića, nakon prekida ljubavne veze odlučila je vrijeme posvetiti sebi, prijateljima i putovanjima. Ovih dana uživa na luksuznom Mikonosu, a društvo joj pravi majka Melina Arnold (45), nekadašnja Džinović.

Majka i kći zajedno su otputovale na popularni grčki otok, odakle Đina redovito dijeli trenutke s odmora. Na društvenim mrežama pokazala je i nekoliko fotografija i snimki s putovanja, a posebnu pažnju privukla je njezina modna kombinacija.

Đina je pozirala u dugoj i širokoj haljini s naglašenim dekolteom, a uz objavu se našalila na račun osobe koja ju je fotografirala.

"Kad te majka slika", napisala je Đina, aludirajući na to da je Melina umjesto fotografije snimala video.

Foto: Instagram story

Nakon zajedničkog poziranja, majka i kći otišle su i na ručak, a Đina je tom prilikom pokazala i elegantno izdanje svoje majke. Melina je zablistala u zlatnoj kombinaciji, a njih dvije nisu skrivale koliko uživaju u zajedničkom vremenu.

Foto: Instagram story

Nedavno prekinula s dečkom

Đina je, podsjetimo, nedavno stavila točku na emotivnu vezu s dečkom s kojim je prethodnih nekoliko mjeseci živjela u Barceloni. Nakon prekida odlučila je krenuti dalje, a čini se kako se trenutačno u potpunosti posvetila sebi, prijateljima i putovanjima.

Mlada nasljednica tako ovo ljeto provodi na relaciji Crna Gora – Mikonos – Monte Carlo, gdje uživa u društvu prijatelja i luksuznom načinu života. Nakon završetka ljubavne priče, njezin fokus, čini se, nije na novoj vezi, već na uživanju i stvaranju novih uspomena.