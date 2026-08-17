Melina stigla na Mikonos i privukla pažnju: U luksuzu uživa s kćeri Đinom
Đina je, podsjetimo, nedavno stavila točku na emotivnu vezu s dečkom s kojim je prethodnih nekoliko mjeseci živjela u Barceloni
Đina Džinović (22), kći poznatog pjevača Harisa Džinovića, nakon prekida ljubavne veze odlučila je vrijeme posvetiti sebi, prijateljima i putovanjima. Ovih dana uživa na luksuznom Mikonosu, a društvo joj pravi majka Melina Arnold (45), nekadašnja Džinović.
Majka i kći zajedno su otputovale na popularni grčki otok, odakle Đina redovito dijeli trenutke s odmora. Na društvenim mrežama pokazala je i nekoliko fotografija i snimki s putovanja, a posebnu pažnju privukla je njezina modna kombinacija.
Đina je pozirala u dugoj i širokoj haljini s naglašenim dekolteom, a uz objavu se našalila na račun osobe koja ju je fotografirala.
"Kad te majka slika", napisala je Đina, aludirajući na to da je Melina umjesto fotografije snimala video.
Nakon zajedničkog poziranja, majka i kći otišle su i na ručak, a Đina je tom prilikom pokazala i elegantno izdanje svoje majke. Melina je zablistala u zlatnoj kombinaciji, a njih dvije nisu skrivale koliko uživaju u zajedničkom vremenu.
Nedavno prekinula s dečkom
Đina je, podsjetimo, nedavno stavila točku na emotivnu vezu s dečkom s kojim je prethodnih nekoliko mjeseci živjela u Barceloni. Nakon prekida odlučila je krenuti dalje, a čini se kako se trenutačno u potpunosti posvetila sebi, prijateljima i putovanjima.
Mlada nasljednica tako ovo ljeto provodi na relaciji Crna Gora – Mikonos – Monte Carlo, gdje uživa u društvu prijatelja i luksuznom načinu života. Nakon završetka ljubavne priče, njezin fokus, čini se, nije na novoj vezi, već na uživanju i stvaranju novih uspomena.