Haris Džinović otpisao kćer? Javnost bruji o njegovoj izjavi nakon Melininog vjenčanja

Pjevač Haris Džinović (74) oglasio se za domaće medije i komentirao vjenčanje svoje bivše supruge Meline Džinović (45) s britanskim milijunašem Jeffreyjem Paulom Arnoldom Dayom.

Tom prilikom jasno je poručio kako ga bivša partnerica više ne zanima te da je nakon razvoda u potpunosti fokusiran na vlastiti život i obitelj, ponajprije na sina Kana koji živi s njim.

Zanimljivo je da je u svojoj izjavi spomenuo samo jedno dijete, što je u javnosti izazvalo dodatnu pažnju i brojne komentare, s obzirom na to da je njihova kći Đina Džinović (22) prisustvovala majčinom vjenčanju.

“Ne zanima me što se piše, niti me zanimaju stvarni događaji vezani za nju. To me ne interesira. Davno sam se, kad smo se razišli, okrenuo svom životu i svom djetetu. Prema tome, što ja imam s tim? Može se udati, može raditi što god hoće… što mene briga. Ma kakvi, taman posla da razmišljam o nekoj prošlosti, ne pada mi na pamet”, izjavio je Džinović.

Sin s tatom, kći s mamom

Podsjetimo, u jeku medijske pažnje oko vjenčanja, njegov sin Kan oglasio se na društvenim mrežama objavivši nasmijani selfie, čime je dao do znanja da ga cijela situacija ne dotiče te da uživa u vlastitom miru, daleko od javne drame.

U međuvremenu, javnost je brujala i o neugodnoj situaciji iz jednog poznatog restorana na Senjaku, gdje se, prema pisanju medija, Melina navodno ponašala kao da ne poznaje vlastito dijete.

Dok Kan, prema svemu sudeći, ne želi biti dio majčinog novog života i nije oduševljen njezinim izborom partnera, njegova sestra Đina ima potpuno drugačiji pristup. Ona je, kako se navodi, zadržala blizak odnos s majkom, redovito je posjećuje u Monaku te je već razvila prijateljski odnos s njezinim novim suprugom.

Nedavno su zajedno viđeni i na ručku, gdje su, prema izvorima, Đina i britanski biznismen vrlo brzo pronašli zajednički jezik i dodatno učvrstili odnos, što pokazuje koliko su stavovi unutar obitelji Džinović trenutačno podijeljeni.

