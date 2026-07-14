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Melina Džinović nakon udaje zablistala na Azurnoj obali: Video s kćeri izazvao lavinu reakcija

Melina Džinović nakon udaje zablistala na Azurnoj obali: Video s kćeri izazvao lavinu reakcija
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Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Đina je ostala u dobrim odnosima s oba roditelja, iako se često ističe kako je posebno bliska s majkom

14.7.2026.
12:51
Hot.hr
Matija Habljak/PIXSELL
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Đina Džinović (22) ovih dana boravi u Francuskoj, gdje ljetne dane provodi s majkom Melinom (45) na Azurnoj obali. Majka i kći uživaju u zajedničkom odmoru, a dio atmosfere podijelile su i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

@secretfairytale Djina Dzinovic sa mamom Melinom ❤️❤️❤️❤️ #foryoupage #goviral #djinadzinovic #djinadzinovic🤍 #trendingvideo ♬ original sound - DarkVortex🖤

Đina je s Azurne obale objavila video na kojem zagrljena pozira s majkom na plaži. Njihovo zajedničko izdanje brzo je privuklo pozornost pratitelja, koji su u komentarima nizali komplimente na račun njihova izgleda.

Snimka je ujedno jedna od rijetkih na kojoj se Melina pojavljuje u javnosti otkako se udala za britanskog milijunaša Jeffryja Paula Arnolda.

Brojni pratitelji istaknuli su kako Melina izgleda odlično te smatraju da nakon ulaska u novo životno poglavlje zrači samopouzdanjem i zadovoljstvom. Zajednički trenutak s kćeri još je jednom pokazao koliko su njih dvije bliske, a objava je u kratkom roku prikupila velik broj reakcija na društvenim mrežama.

Melina Džinović nakon udaje zablistala na Azurnoj obali: Video s kćeri izazvao lavinu reakcija
Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Podsjetimo, nakon razvoda Meline i Harisa Džinovića, Đina je ostala u dobrim odnosima s oba roditelja, iako se često ističe kako je posebno bliska s majkom. Za razliku od njezina brata Kana, za kojeg su mediji ranije pisali da nije u kontaktu s Melinom, Đina joj je pružila podršku te je prisustvovala i njezinu vjenčanju u Monaku.

Melina DžinovićĐina Džinović
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