CIJENA KAO BMW

Cifra će vam pomutiti pamet: Otkriveno koliko košta prsten koji nosi Melina Džinović

Cifra će vam pomutiti pamet: Otkriveno koliko košta prsten koji nosi Melina Džinović
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Melina Galić, koju smo donedavno znali s prezimenom Džinović, sada nosi zaručnički prsten s velikim dijamanom, a procijenjena cijena prstena će vas šokirati

30.4.2026.
8:22
Hot.hr
Matija Habljak/PIXSELL
Bivša supruga pjevača Harisa Džinovića (74), Melina Galić (45),udala se 18. travnja u Monaku za britanskog milijunaša Jeffreyja Paula Arnolda. Nakon ceremonije, kako je doznao Telegraf.rs, slavlje su nastavili u Portofinu, gdje su stigli helikopterom i luksuznom jahtom te proslavili u jednom od luksuznih talijanskih hotela, hotelu Splendido Mare.

Kako je vjenčanje bilo iznimno glamurozno i luksuzno, ni ne čudi da je veliku pažnju privukao dolazak mladenke na jahti vrijednoj oko 10 milijuna eura.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Tijekom slavlja nekoliko je puta mijenjala vjenčanice, uključujući i raskošne dizajnerske kreacije. Prema pisanju Kurir.rs, sada nosi prsten s velikim dijamantom od 10 karata, a cijena upečatljivog prstena procijenjuje se na oko 80.000 eura.

Fotografije prstena možete pogledati ovdje.

Nekoliko sati nakon što je završilo skupocjeno slavlje u Monaku, oglasio se i bosanskohercegovački glazbenik Haris Džinović komentirajući vjenčanje.

"Nemam ja nikakvih želja ni poruka vezanih za nju, ona jednostavno ne postoji za mene i to je kraj. Čista arija. Kao zrak...prema tome. Šta ja trebam komentirati o nečemu što je ništa", izjavio je za Kurir.rs.

Melina DžinovićMelina Galić
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
