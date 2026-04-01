Bivša žena Harisa Džinovića ljubi moćnog poduzetnika: Malo je poznato da ima tvrtku u Hrvatskoj

Nakon medijski vrlo praćenog razvoda od pjevača Harisa Džinovića (74), modna dizajnerica Melina Galić (45) povukla se iz javnosti i započela novo životno poglavlje daleko od Balkana. Vijest o njezinim zarukama u listopadu 2025. godine odjeknula je, a u središtu pozornosti našao se njezin novi partner, uspješni međunarodni poduzetnik s kojim gradi budućnost na Azurnoj obali.

Misteriozni biznismen iz Monaka

Novi zaručnik Meline Galić je Jeffrey Paul Arnold Day (68), britanski državljanin rođen u prosincu 1958. godine, koji se u nekim poslovnim registrima vodi i kao državljanin Monaka. Opisuju ga kao iznimno uspješnog međunarodnog poduzetnika i direktora s bogatom karijerom. Prema podacima iz britanskog registra trgovačkih društava, tijekom svoje karijere obnašao je najmanje dvadeset osam različitih funkcija u brojnim tvrtkama.

Njegovo poslovanje primarno je usmjereno na sektore sigurnosti i pružanja konzultantskih usluga. Ono što je manje poznato jest da Melinin zaručnik posluje i na Balkanu te ima registriranu tvrtku u Hrvatskoj čije se sjedište nalazi u Rovinju. Prema hrvatskim poslovnim registrima, tvrtka Day-dan d.o.o. registrirana je 2002. godine, a njezina primarna djelatnost je kupovina i prodaja nekretnina, kao i trgovina i usluge. Inače, Melinin zaručnik vlasnik je luksuznih nekretnina širom Europe, a imovina mu uključuje i stan u Monte Carlu procijenjen na desetke milijuna eura te skupocjenu jahtu dugu 48 metara na kojoj provodi dosta vremena.

Potpuna podrška i život na visokoj nozi

Par živi u elitnom dijelu Monte Carla, u njegovom stanu s pogledom na more. Jeffrey je, kako navode izvori, velika podrška Melininoj karijeri. Navodno je uložio oko dvjesto tisuća eura kako bi joj pomogao da otvori butik svog modnog brenda Hamel unutar prestižne konceptualne trgovine u Monaku, čime joj je olakšao proboj na zahtjevno inozemno tržište visoke mode.

Nakon što su ljeto proveli krstareći Mediteranom na njegovoj jahti, par je objavio zaruke. Planovi za budućnost su veliki, Jeffrey je najavio kupnju još većeg broda na kojem planiraju organizirati raskošno vjenčanje dok plove morem.

Zanimljiv je i detalj iz njegovog privatnog života koji je prethodio vezi s Melinom. U lipnju 2023. godine dobio je dijete s mlađom državljankom Ukrajine, s kojom je bio u kratkoj vezi. Dijete je odmah priznao, a mediji prenose kako je Melina prihvatila tu situaciju.

Novi početak

Podsjetimo, Melina je više od dva desetljeća bila u braku s pjevačem Harisom Džinovićem, s kojim ima dvoje djece, kćer Đinu (22) i sina Kana (20). Nakon razvoda početkom 2024. godine, koji je izazvao veliku pažnju javnosti, dizajnerica je vratila djevojačko prezime Galić i započela novi život na Azurnoj obali s poduzetnikom Jeffreyjem.

