Slatki završetak roštilja: Recepti za deserte koji se pamte i lako pripremaju

Proljetni dani, miris roštilja u zraku i druženje s obitelji i prijateljima na otvorenom, slika je kojoj se mnogi vesele. Nakon sočnih pljeskavica, ražnjića i povrća sa žara, svako druženje zaslužuje i slatki završetak. No, posljednje što želite jest provesti sate u kuhinji uz upaljenu pećnicu. Srećom, rješenja postoje, a idealni deserti za ovakve prigode su osvježavajući, jednostavni za pripremu i laki za posluživanje većem broju ljudi na otvorenom.

Upravo zato deserti koji se ne peku postaju najbolji prijatelji svakog domaćina. Mogu se pripremiti i dan unaprijed, što smanjuje stres. Od kremastih poslastica u staklenkama do voća s grilla, donosimo tri provjerena recepta s kojima ćete bez puno muke oduševiti goste i zaraditi titulu službenog majstora za deserte u svom društvu.

Kremasti cheesecake s bobičastim voćem u staklenci

Deserti posluženi u pojedinačnim staklenkama nisu samo vizualno privlačni, već su i nevjerojatno praktični. Laki su za transport, eliminiraju potrebu za tanjurima i priborom te omogućuju savršenu kontrolu porcija. Ova verzija popularnog cheesecakea bez pečenja gotova je za svega tridesetak minuta, a ostatak posla odradit će hladnjak.

Sastojci (za šest porcija):

200 g mljevenih keksa (bilo koji po vašem izboru)

100 g otopljenog maslaca

400 g krem sira, sobne temperature

200 ml slatkog vrhnja za šlag

100 g šećera u prahu

1 žličica ekstrakta vanilije

Sok i korica jednog limuna

250 g svježeg bobičastog voća (maline, borovnice, jagode)

Priprema korak po korak:

Najprije pripremite podlogu. U zdjeli pomiješajte mljevene kekse s otopljenim maslacem dok ne dobijete smjesu nalik vlažnom pijesku. Ravnomjerno rasporedite smjesu na dno šest staklenki i lagano utisnite žlicom kako biste stvorili kompaktnu podlogu. Za kremu, u velikoj zdjeli električnim mikserom izmiksajte krem sir i šećer u prahu dok ne postane glatko i kremasto. Dodajte ekstrakt vanilije, limunov sok i koricu pa kratko promiješajte. U zasebnoj zdjeli istucite slatko vrhnje u čvrsti šlag. Pažljivo, špatulom, umiješajte šlag u smjesu s krem sirom dok se sve ne sjedini u laganu i prozračnu kremu. Kremu ravnomjerno rasporedite preko podloge od keksa u staklenkama. Na vrh bogato posložite svježe bobičasto voće. Staklenke zatvorite poklopcem i stavite u hladnjak na najmanje četiri sata, a idealno preko noći, kako bi se krema potpuno stisnula, a okusi proželi.

Ne gasite roštilj: Voćni ražnjići s grilla

Kad je roštilj već vruć, iskoristite preostali žar za pripremu deserta koji će iznenaditi sve prisutne. Grilanjem voće otpušta svoje prirodne šećere koji se karameliziraju, čineći ga nevjerojatno sočnim i slatkim. Voćni ražnjići s grilla savršen su lagani desert, a možete ih pretvoriti i u pravu poslasticu uz nekoliko dodataka.

Sastojci:

Svježi ananas, narezan na kocke

Breskve ili nektarine, narezane na kriške

Jagode, očišćene

Po želji: kocke biskvita, komadići brownieja ili marshmallowsi

Drveni ili metalni štapići za ražnjiće

Priprema korak po korak:

Ako koristite drvene štapiće, potopite ih u vodu na barem trideset minuta kako ne bi izgorjeli na roštilju. Zagrijte roštilj na srednje jaku temperaturu, oko 230°C. Rešetka treba biti čista. Na štapiće naizmjence slažite komade voća. Ako želite bogatiju verziju, između voća dodajte kocke biskvita ili komadiće čokoladnog brownieja. Marshmallowsi su također odličan dodatak koji će se lagano otopiti i karamelizirati. Složene ražnjiće stavite izravno na rešetku roštilja. Pecite ih ukupno četiri do šest minuta, okrećući ih jednom na pola pečenja. Voće je gotovo kad lagano omekša i dobije lijepe tragove od rešetke. Pazite da šećeri ne izgore, pa je bolje skloniti ih s vatre ranije nego kasnije. Poslužite ih tople, same ili uz kuglicu sladoleda od vanilije za potpuni užitak.

Ledeno osvježenje: Domaći sladoled od limuna i malina

Nema boljeg načina za kraj roštilja po lijepom vremenu od domaćeg sladoleda na štapiću. Ovaj recept zahtijeva samo pet jednostavnih sastojaka, a rezultat je kremasta i osvježavajuća poslastica koja će oduševiti i djecu i odrasle. Grčki jogurt dodat će proteine i ugodnu kiselost koja savršeno balansira slatkoću.

Sastojci (za šest sladoleda):

600 g običnog grčkog jogurta

60 ml svježe iscijeđenog limunovog soka

1 žličica naribane limunove korice

2 žlice meda (ili više, po ukusu)

65 g svježih ili smrznutih malina

Priprema korak po korak:

U zdjeli pomiješajte grčki jogurt, limunov sok, limunovu koricu i med. Dobro promiješajte dok se svi sastojci ne sjedine. Kušajte smjesu i po želji dodajte još meda ako volite slađe. Nježno umiješajte maline. One će se djelomično raspasti, što je u redu jer će stvoriti lijepe ružičaste šare u sladoledu. Smjesu ravnomjerno ulijte u kalupe za sladoled na štapiću. Ako vaši kalupi imaju utore, odmah umetnite štapiće. Ako ne, stavite kalupe u zamrzivač na dva sata, a zatim u sredinu svakog sladoleda zabodite drveni štapić. Vratite u zamrzivač i ostavite da se sladoled potpuno zamrzne, što će trajati dodatna tri do četiri sata, ili najbolje preko noći. Kako biste sladoled lakše izvadili iz kalupa, kratko ga uronite pod mlaz tople vode.

