Donosimo recept: Kuharica Marija pripremila je za čitatelje Net.hr-a neodoljivi sladoled
Ljetu nikad nije kraj – barem ako pitate Mariju i pripremite njezin sladoled. Isprobajte recept koji donosi mlada kuharica iz Petrčana
U malenom mjestu Petrčane, tik uz more i pod krošnjom smokve, rasla je mala Marija - danas 22-godišnja kuharica koja s ljubavlju spaja modernu kuhinju s okusima djetinjstva i dalmatinske tradicije. Taj spoj čuva i u desertu koji je pripremila za čitatelje Net.hr-a: sladoled od vanilije, smokve, oraha i meda.
Ljeti je možete sresti u obiteljskom restoranu u Petrčanima, a tijekom godine Marija Lisica studira u Zagrebu i redovito dijeli kulinarske isječke na TikToku (@marsinjaa).
Ako još niste preboljeli ljeto, ovaj desert je njegov slatki produžetak. U svakoj žlici sljubljuju se kremasta baza s karameliziranom smokvom, daškom mednog “swirla” i hrskavim orahom - kao mirisna razglednica.
Recept: 1 l sladoleda od vanilije, smokve, oraha i meda
Sastojci:
Baza:
- 500 ml vrhnja za šlag (36 % m.m.)
- 250 ml punomasnog mlijeka
- 150 g šećera
- 1 mahuna vanilije (ili 1 žlica prave vanilija paste/ekstrakta)
- 5 žumanjaka
Dodaci:
- 6–8 svježih smokava (ili 10 suhih ako nema svježih)
- 80 g oraha (lagano tostiranih)
- 3–4 žlice meda
- 2 lista smokve (za dekoraciju)
Priprema:
- U loncu zagrijte mlijeko, 125 ml vrhnja, pola šećera i vaniliju (mahunu razrežite, sastružite srž). Zagrijte do vrenja, zatim maknite s vatre.
- U zdjeli izmiksajte žumanjke s preostalim šećerom dok ne postanu svijetli i pjenasti.
- Polako ulijevajte toplo mlijeko u žumanjke, stalno miješajući da ne dođe do zgrušavanja.
- Vratite smjesu u lonac i kuhajte na laganoj vatri dok se ne zgusne (82–84 °C), poput rijetkog pudinga.
- Maknite s vatre, izvadite mahunu i ostavite da se potpuno ohladi.
- Umutite preostalih 375 ml vrhnja u mekani šlag i nježno umiješajte u ohlađenu kremu.
Priprema dodataka:
- Smokve narežite. Ako koristite suhe, prethodno ih namočite u toploj vodi ili rumu 10 minuta.
- Orahe lagano tostirajte (na tavi ili u pećnici) pa grubo nasjeckajte.
- Smokve karamelizirajte na malo maslaca, dok ne omekšaju i zamirišu.
Zamrzavanje:
- Sladolednu bazu ulijte u metalnu posudu i stavite u zamrzivač. Svakih 30–40 minuta promiješajte vilicom ili mikserom kako biste razbili kristale (ponovite 3–4 puta).
- Kad smjesa postane poluzamrznuta, lagano umiješajte smokve, orahe i med. Med možete „provući“ u trakama za efekt swirla.
- Ostavite još 4–5 sati u zamrzivaču da se potpuno stisne.
- Servirajte sladoled uz svježu smokvu, malo karamele i kandirani list smokve za elegantan završni dojam.
Kandirani list smokve – korak po korak
Sastojci:
- 2–3 mlada lista smokve (nježniji i manji su bolji)
- 200 g šećera
- 200 ml vode
Priprema:
- Listove kratko blanširajte (10–15 sekundi u kipućoj vodi), zatim ih odmah prebacite u ledenu vodu.
- U loncu zagrijte vodu i šećer dok ne dobijete bistri sirup.
- Ubacite listove i kuhajte na laganoj vatri 10–15 minuta, dok ne postanu prozirni.
- Pažljivo ih izvadite i položite na rešetku ili papir za pečenje.
- Sušite na zraku 24 sata, ili u pećnici na 50–60 °C s odškrinutim vratima, dok ne postanu sjajni i suhi.
Za kraj, poslužite po vlastitoj želji i dozvolite da vas ovaj slatki, raskošni hommage ljetu podsjeti na najljepše trenutke vrućih dana koji su iza nas.
