Donosimo recept: Kuharica Marija pripremila je za čitatelje Net.hr-a neodoljivi sladoled

U malenom mjestu Petrčane, tik uz more i pod krošnjom smokve, rasla je mala Marija - danas 22-godišnja kuharica koja s ljubavlju spaja modernu kuhinju s okusima djetinjstva i dalmatinske tradicije. Taj spoj čuva i u desertu koji je pripremila za čitatelje Net.hr-a: sladoled od vanilije, smokve, oraha i meda.

Ljeti je možete sresti u obiteljskom restoranu u Petrčanima, a tijekom godine Marija Lisica studira u Zagrebu i redovito dijeli kulinarske isječke na TikToku (@marsinjaa).

Ako još niste preboljeli ljeto, ovaj desert je njegov slatki produžetak. U svakoj žlici sljubljuju se kremasta baza s karameliziranom smokvom, daškom mednog “swirla” i hrskavim orahom - kao mirisna razglednica.

Recept: 1 l sladoleda od vanilije, smokve, oraha i meda

Foto: Leonarda Vrkić

Sastojci:

Baza:

500 ml vrhnja za šlag (36 % m.m.)

250 ml punomasnog mlijeka

150 g šećera

1 mahuna vanilije (ili 1 žlica prave vanilija paste/ekstrakta)

5 žumanjaka

Dodaci:

6–8 svježih smokava (ili 10 suhih ako nema svježih)

80 g oraha (lagano tostiranih)

3–4 žlice meda

2 lista smokve (za dekoraciju)

Priprema:

U loncu zagrijte mlijeko, 125 ml vrhnja, pola šećera i vaniliju (mahunu razrežite, sastružite srž). Zagrijte do vrenja, zatim maknite s vatre. U zdjeli izmiksajte žumanjke s preostalim šećerom dok ne postanu svijetli i pjenasti. Polako ulijevajte toplo mlijeko u žumanjke, stalno miješajući da ne dođe do zgrušavanja. Vratite smjesu u lonac i kuhajte na laganoj vatri dok se ne zgusne (82–84 °C), poput rijetkog pudinga. Maknite s vatre, izvadite mahunu i ostavite da se potpuno ohladi. Umutite preostalih 375 ml vrhnja u mekani šlag i nježno umiješajte u ohlađenu kremu.

Priprema dodataka:

Smokve narežite. Ako koristite suhe, prethodno ih namočite u toploj vodi ili rumu 10 minuta. Orahe lagano tostirajte (na tavi ili u pećnici) pa grubo nasjeckajte. Smokve karamelizirajte na malo maslaca, dok ne omekšaju i zamirišu.

Zamrzavanje:

Sladolednu bazu ulijte u metalnu posudu i stavite u zamrzivač. Svakih 30–40 minuta promiješajte vilicom ili mikserom kako biste razbili kristale (ponovite 3–4 puta). Kad smjesa postane poluzamrznuta, lagano umiješajte smokve, orahe i med. Med možete „provući“ u trakama za efekt swirla. Ostavite još 4–5 sati u zamrzivaču da se potpuno stisne. Servirajte sladoled uz svježu smokvu, malo karamele i kandirani list smokve za elegantan završni dojam.

Kandirani list smokve – korak po korak

Sastojci:

2–3 mlada lista smokve (nježniji i manji su bolji)

200 g šećera

200 ml vode

Priprema:

Listove kratko blanširajte (10–15 sekundi u kipućoj vodi), zatim ih odmah prebacite u ledenu vodu. U loncu zagrijte vodu i šećer dok ne dobijete bistri sirup. Ubacite listove i kuhajte na laganoj vatri 10–15 minuta, dok ne postanu prozirni. Pažljivo ih izvadite i položite na rešetku ili papir za pečenje. Sušite na zraku 24 sata, ili u pećnici na 50–60 °C s odškrinutim vratima, dok ne postanu sjajni i suhi.

Za kraj, poslužite po vlastitoj želji i dozvolite da vas ovaj slatki, raskošni hommage ljetu podsjeti na najljepše trenutke vrućih dana koji su iza nas.

