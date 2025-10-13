Domaća kuhinja s karakterom: Kuharica Marija pripremila nam je dva zaista posebna jela

Ako dosad još niste čuli za Mariju Lisicu, vrijeme je da to promijenimo. Ova 22-godišnja kuharica iz Petrčana, mjesta pokraj Zadra, oduševljava svojim receptima koji mirišu na Mediteran, ali imaju i dozu svježine i razigranosti koju mogu donijeti samo mladi kuharski talenti.

Ljeto je provela kao glavna kuharica u obiteljskom restoranu, a sada se vratila u Zagreb — na studij, ali i na TikTok, gdje njezini kreativni i recepti privlače pažnju sve više zaljubljenika u kuhanje.

Za čitatelje Net.hr-a pripremila je pravo malo gurmansko putovanje: Bruschettu s pireom od slanutka, mariniranim inćunima i crnim maslinama za predjelo, te biftek u maslinovom ulju i acetu balsamicu sa savršeno zapečenim krumpirom i domaćom pancetom za glavno jelo.

Recept za predjelo: Bruschetta sa pireom od slanutka, mariniranim inćunima i crnim maslinama

Foto: Leonarda Vrkić

Sastojci:

2 kriške domaćeg kruha

200 g kuhanog slanutka

4 žlice maslinovog ulja

sol i papar po želji

1 žlica ricotte

6 crnih maslina

nekoliko mariniranih inćuna

Priprema:

Slanutak izblendajte s maslinovim uljem i prstohvatom soli dok ne postane kremast. Dodajte žlicu ricotte za dodatnu glatkoću i bogatstvo. Kruh lagano prelijte maslinovim uljem i zapecite na grillu. Premažite pireom od slanutka i na vrh složite marinirane inćune i sitno sjeckane crne masline.

Efektno, jednostavno, a savršeno uz čašu vina dok čekate glavno jelo.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Recept za glavno jelo: Biftek u maslinovom ulju i acetu balsamicu s krumpirima i domaćom pancetom

Foto: Leonarda Vrkić

Sastojci:

200 g bifteka

maslinovo ulje

krema od aceta balsamica

sol i papar

2 veća mlada krumpira

40 g domaće pancete

1 češanj češnjaka

Priprema:

Biftek posolite krupnom soli i popaprite. Pecite na jakoj tavi 3 minute sa svake strane za medium rare. Pustite meso da se odmori nekoliko minuta. U istoj tavi zagrijte 5 žlica maslinovog ulja i jedan češanj češnjaka na laganoj vatri. Biftek narežite i stavite u dublji tanjur, prelijte maslinovim uljem i acetom. Za krumpir: Operite i posušite dva krumpira, prerežite ih na pola i začinite solju, paprom i maslinovim uljem. Pecite na 120 °C oko 1 h 20 min. Dodajte pancetu narezanu na kockice i vratite u pećnicu još 5 minuta.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Bruschetta i biftek najavljuju Marijinu viziju restorana za sljedeću godinu, a na njezinom TikTok profilu mogu se pronaći svakodnevni recepti iz njezine kuhinje koje lako i jednostavno možete pripremiti sami.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Festival za polizati prste! Bili smo u Skradinu i kušali rižot čiji se recept ne otkriva olako