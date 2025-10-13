Domaća kuhinja s karakterom: Kuharica Marija pripremila nam je dva zaista posebna jela
Talentirana kuharica Marija Lisica (22) iz Petrčana donosi čitateljima Net.hr-a dva recepta koji mirišu na Mediteran
Ako dosad još niste čuli za Mariju Lisicu, vrijeme je da to promijenimo. Ova 22-godišnja kuharica iz Petrčana, mjesta pokraj Zadra, oduševljava svojim receptima koji mirišu na Mediteran, ali imaju i dozu svježine i razigranosti koju mogu donijeti samo mladi kuharski talenti.
Ljeto je provela kao glavna kuharica u obiteljskom restoranu, a sada se vratila u Zagreb — na studij, ali i na TikTok, gdje njezini kreativni i recepti privlače pažnju sve više zaljubljenika u kuhanje.
Za čitatelje Net.hr-a pripremila je pravo malo gurmansko putovanje: Bruschettu s pireom od slanutka, mariniranim inćunima i crnim maslinama za predjelo, te biftek u maslinovom ulju i acetu balsamicu sa savršeno zapečenim krumpirom i domaćom pancetom za glavno jelo.
Recept za predjelo: Bruschetta sa pireom od slanutka, mariniranim inćunima i crnim maslinama
Sastojci:
- 2 kriške domaćeg kruha
- 200 g kuhanog slanutka
- 4 žlice maslinovog ulja
- sol i papar po želji
- 1 žlica ricotte
- 6 crnih maslina
- nekoliko mariniranih inćuna
Priprema:
- Slanutak izblendajte s maslinovim uljem i prstohvatom soli dok ne postane kremast.
- Dodajte žlicu ricotte za dodatnu glatkoću i bogatstvo.
- Kruh lagano prelijte maslinovim uljem i zapecite na grillu.
- Premažite pireom od slanutka i na vrh složite marinirane inćune i sitno sjeckane crne masline.
Efektno, jednostavno, a savršeno uz čašu vina dok čekate glavno jelo.
Recept za glavno jelo: Biftek u maslinovom ulju i acetu balsamicu s krumpirima i domaćom pancetom
Sastojci:
- 200 g bifteka
- maslinovo ulje
- krema od aceta balsamica
- sol i papar
- 2 veća mlada krumpira
- 40 g domaće pancete
- 1 češanj češnjaka
Priprema:
- Biftek posolite krupnom soli i popaprite.
- Pecite na jakoj tavi 3 minute sa svake strane za medium rare. Pustite meso da se odmori nekoliko minuta.
- U istoj tavi zagrijte 5 žlica maslinovog ulja i jedan češanj češnjaka na laganoj vatri.
- Biftek narežite i stavite u dublji tanjur, prelijte maslinovim uljem i acetom.
- Za krumpir: Operite i posušite dva krumpira, prerežite ih na pola i začinite solju, paprom i maslinovim uljem.
- Pecite na 120 °C oko 1 h 20 min.
- Dodajte pancetu narezanu na kockice i vratite u pećnicu još 5 minuta.
Bruschetta i biftek najavljuju Marijinu viziju restorana za sljedeću godinu, a na njezinom TikTok profilu mogu se pronaći svakodnevni recepti iz njezine kuhinje koje lako i jednostavno možete pripremiti sami.
POGLEDAJTE GALERIJU
POGLEDAJTE VIDEO: Festival za polizati prste! Bili smo u Skradinu i kušali rižot čiji se recept ne otkriva olako