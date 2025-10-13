IZ PETRČANA S LJUBAVLJU /

Domaća kuhinja s karakterom: Kuharica Marija pripremila nam je dva zaista posebna jela

Foto: Leonarda Vrkić

Talentirana kuharica Marija Lisica (22) iz Petrčana donosi čitateljima Net.hr-a dva recepta koji mirišu na Mediteran

13.10.2025.
10:37
Lucija Špralja
Leonarda Vrkić
Ako dosad još niste čuli za Mariju Lisicu, vrijeme je da to promijenimo. Ova 22-godišnja kuharica iz Petrčana, mjesta pokraj Zadra, oduševljava svojim receptima koji mirišu na Mediteran, ali imaju i dozu svježine i razigranosti koju mogu donijeti samo mladi kuharski talenti.

Ljeto je provela kao glavna kuharica u obiteljskom restoranu, a sada se vratila u Zagreb — na studij, ali i na TikTok, gdje njezini kreativni i recepti privlače pažnju sve više zaljubljenika u kuhanje.

Za čitatelje Net.hr-a pripremila je pravo malo gurmansko putovanje: Bruschettu s pireom od slanutka, mariniranim inćunima i crnim maslinama za predjelo, te biftek u maslinovom ulju i acetu balsamicu sa savršeno zapečenim krumpirom i domaćom pancetom za glavno jelo

Recept za predjelo: Bruschetta sa pireom od slanutka, mariniranim inćunima i crnim maslinama

Foto: Leonarda Vrkić

Sastojci:

  • 2 kriške domaćeg kruha
  • 200 g kuhanog slanutka
  • 4 žlice maslinovog ulja
  •  sol i papar po želji
  • 1 žlica ricotte
  • 6 crnih maslina
  • nekoliko mariniranih inćuna

Priprema:

  1. Slanutak izblendajte s maslinovim uljem i prstohvatom soli dok ne postane kremast.
  2. Dodajte žlicu ricotte za dodatnu glatkoću i bogatstvo.
  3. Kruh lagano prelijte maslinovim uljem i zapecite na grillu.
  4. Premažite pireom od slanutka i na vrh složite marinirane inćune i sitno sjeckane crne masline.

Efektno, jednostavno, a savršeno uz čašu vina dok čekate glavno jelo.

Recept za glavno jelo: Biftek u maslinovom ulju i acetu balsamicu s krumpirima i domaćom pancetom

Domaća kuhinja s karakterom: Kuharica Marija pripremila nam je dva zaista posebna jela
Foto: Leonarda Vrkić

Sastojci:

  • 200 g bifteka
  • maslinovo ulje
  • krema od aceta balsamica
  • sol i papar
  • 2 veća mlada krumpira
  • 40 g domaće pancete
  • 1 češanj češnjaka

Priprema:

  1. Biftek posolite krupnom soli i popaprite. 
  2. Pecite na jakoj tavi 3 minute sa svake strane za medium rare. Pustite meso da se odmori nekoliko minuta.
  3. U istoj tavi zagrijte 5 žlica maslinovog ulja i jedan češanj češnjaka na laganoj vatri. 
  4. Biftek narežite i stavite u dublji tanjur, prelijte maslinovim uljem i acetom.
  5. Za krumpir: Operite i posušite dva krumpira, prerežite ih na pola i začinite solju, paprom i maslinovim uljem. 
  6. Pecite na 120 °C oko 1 h 20 min. 
  7. Dodajte pancetu narezanu na kockice i vratite u pećnicu još 5 minuta.

Bruschetta i biftek najavljuju Marijinu viziju restorana za sljedeću godinu, a na njezinom TikTok profilu mogu se pronaći svakodnevni recepti iz njezine kuhinje koje lako i jednostavno možete pripremiti sami.

