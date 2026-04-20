Otkriveno kako su Melina i njezin novi suprug slavili nakon luksuznog vjenčanja

Melina Galić (45) od subote, 18. travnja, zajedno sa suprugom, 23 godine starijim britanskim milijunašem Jeffreyjem Paulom Arnoldom Dayom, sve dane svog svadbenog slavlja provodi na njegovoj jahti vrijednoj 10.000.000 eura.

Kako navodi Kurir, bivša supruga glazbene zvijezde Harisa Džinovića (74) i Jeffrey iz restorana u kojem su okupili uzvanike zaputili su se njegovim oldtajmerom, vrijednim i do 330.000 eura, prema marini gdje je bila usidrena jahta.

Jeffrey osobno vozio Bentley

Jeffrey je osobno upravljao svojim Bentleyjem, a pri dolasku na jahtu par se izuo. U jednom trenutku uzeo je ručnik, obrisao lice i potom ga dobacio Melini koja je sjedila u kabini. Nedugo zatim na jahtu je stigao i veliki buket cvijeća u raskošnoj posudi. Fotografije s jahte mogu se pogledati OVDJE.

Sve o raskošnom vjenčanju

Vjenčanje je započelo intimnom ceremonijom u Monaku uz najuži krug obitelji i prijatelja, dok se ukupno slavlje proširilo na oko stotinu uzvanika iz cijelog svijeta. Među njima je bila i Melinina kći Đina, dok sin Kan navodno nije prisustvovao.

Posebnu ulogu imala je kuma Goca Karić, dugogodišnja Melinina prijateljica. Mladenci su već uoči ceremonije s najbližima boravili na jahti, čime su najavili luksuz koji će obilježiti cijelo vjenčanje.

Nakon Monaka, slavlje se preselilo u Portofino, jedno od najprestižnijih odredišta na talijanskoj rivijeri. Tamo je organizirana proslava u ekskluzivnom hotelu s ograničenim brojem luksuznih soba, čime je gostima osigurana potpuna privatnost.

Posebnu pažnju privukao je dolazak mladenke na jahti vrijednoj oko 10 milijuna eura, kao i činjenica da je tijekom slavlja promijenila više vjenčanica, uključujući i luksuzne dizajnerske kreacije.

