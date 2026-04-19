Haris Džinović o vjenčanju bivše supruge: 'Ona jednostavno ne postoji za mene i to je kraj'

Vjenčanje Meline Galić, o kojem se pisalo već mjesecima, održano je ovog vikenda u Monaku u luksuznom ozračju o kojem mnogi mogu tek sanjati. Bivša supruga bosanskohercegovačkog glazbenika Harisa Džinovića u pomno osmišljen plan i program uklopila je i "pljusku" bivšem suprugu, od kojeg se rastala 2024. godine, nakon 23 godine ljubavi i 10 godina braka.

Legendarni pevač Haris Džinović sada se oglasio te otkrio kako ga luksuzno vjenčanje u centru Monte Carla uopće nije uzrujalo, prenosi Kurir.rs.

Otkrivši da nije čitao o vjenčanju svoje bivše ljubavi, rekao je: "Nemam ja nikakvih želja ni poruka vezanih za nju, ona jednostavno ne postoji za mene i to je kraj. Čista arija. Kao zrak...prema tome. Šta ja trebam komentirati o nečemu što je ništa."

Također, rekao je da ga uopće ne zanima što se piše niti što joj se događa u stvarnosti. Odavno je, nakon njihova razlaza, nastavio sa svojim životom i posvetio se svom djetetu pa sada ne vidi kakve veze ima s tim. Smatra da ona može raditi što god želi i da se to njega ne tiče.

Istaknuvši da nema namjeru razmišljati o prošlosti niti joj se vraćati, zaključio je: "Da ja nisam Haris Džinović. ništa ne bi bilo glamurozno od svega toga."

POGLEDAJTE VIDEO: Stiže promjena vremena, bez kišobrana nigdje! Meteorologinja otkrila kada se vraća sunce