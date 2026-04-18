FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ELITNA PROSLAVA /

Sada je službeno: Bivša supruga Harisa Džinovića udala se za milijunaša

×
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

18.4.2026.
22:20
Hot.hr
Matija Habljak/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Sada je službeno! Bivša supruga pjevača Harisa Džinovića (74), Melina Galić (45), izgovorila je sudbonosno "da" svom partneru, britanskom milijunašu Jeffreyju Paulu Arnoldu. Vjenčanje se, kako se najavljivalo mjesecima, održalo u Monaku. 

Nakon građanske ceremonije, par je helikopterom odletio prema Portofinu, gdje su nastavili slavlje. U Portofino su stigli luksuznom jahtom, vrijednom 10 milijuna eura, koja je u vlasništvu mladoženje. Proslava se održala u prestižnom hotelu Splendido Mare, jednom od najelitnijih na talijanskoj rivijeri, javlja srpski Telegraf.rs.

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Prve fotografije s vjenčanja pogledajte ovdje. 

Podsjetimo, modna dizajnerica Melina Galić široj javnosti postala je poznata udajom za glazbenika Harisa Džinovića 2014. godine. Vjenčanje je tada održano u Dubrovniku, i to na luksuznoj jahti. Ipak, ni sav luskuz svadbenog veselja nije pomogao paru da održi obećanje o vječnoj ljubavi u dobru i zlu pa su se nakon 23 godine ljubavi i 10 godina braka odlučili rastati.

Melina DžinovićHaris DžinovićVjenčanje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
