Sada je službeno: Bivša supruga Harisa Džinovića udala se za milijunaša
U javnost su procurile i prve fotografije vjenčanja
Sada je službeno! Bivša supruga pjevača Harisa Džinovića (74), Melina Galić (45), izgovorila je sudbonosno "da" svom partneru, britanskom milijunašu Jeffreyju Paulu Arnoldu. Vjenčanje se, kako se najavljivalo mjesecima, održalo u Monaku.
Nakon građanske ceremonije, par je helikopterom odletio prema Portofinu, gdje su nastavili slavlje. U Portofino su stigli luksuznom jahtom, vrijednom 10 milijuna eura, koja je u vlasništvu mladoženje. Proslava se održala u prestižnom hotelu Splendido Mare, jednom od najelitnijih na talijanskoj rivijeri, javlja srpski Telegraf.rs.
Podsjetimo, modna dizajnerica Melina Galić široj javnosti postala je poznata udajom za glazbenika Harisa Džinovića 2014. godine. Vjenčanje je tada održano u Dubrovniku, i to na luksuznoj jahti. Ipak, ni sav luskuz svadbenog veselja nije pomogao paru da održi obećanje o vječnoj ljubavi u dobru i zlu pa su se nakon 23 godine ljubavi i 10 godina braka odlučili rastati.
