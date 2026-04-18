Teška noć za Harisa Džinovića: Bivša supruga ovim mu je pokazala koliko dobro živi bez njega

Svanuo je vikend vjenčanja modne dizajnerice Meline Galić, koja je u javnosti prepoznatljivost stekla brakom s popularnim bosanskohercegovačkim glazbenikom Harisom Džinovićem.

Brak danas 45-godišnje Meline i 74-godišnjeg Džinovića trajao je deset godina, a rastali su se u ožujku 2024. godine. Ipak, da stara ljubav zaborava nema, jasno je pokazao potez koji je modna dizajnerica povukla planirajući svoje luksuzno vjenčanje u Monte Carlu.

Poznato je da je Melina sa svojim budućim suprugom, Britancem Jeffreyjem PaulomArnoldom Dayjem, osmislila trodnevno svadbeno slavlje koje uključuje razne tematske zabave diljem Azurne obale, no posebno je zanimljiv podatak koga su mladenci odabrali da uveliča njihovo vjenčanje.

Naime, u petak je okupljanje gostiju održano u restoranu La Mère Germaine na Azurnoj obali, a uzvanike je u restoranu zabavljala popularna grupa Gypsy Kings. Francuska grupa, na čijem repertoaru se mogu naći žanrovi poput flamenca, popa i različitih tradicionalnih narodnih pjesama, omiljena je grupa Harisa Džinovića, prenosi Mondo.rs.

Bosanskohercegovački glazbenik toliki je obožavatelj Francuza da je s njima čak i blisko surađivao, a dali su mu i autorska prava da otpjeva njihov hit "Bamboleo".

Prema dostupnim podacima s internetskih platformi za angažiranje poznatih izvođača, nastup grupe Gipsy Kings na događanjima poput vjenčanja okvirno se kreće između 100.000 i 150.000 eura, dok se minimalna naknada procjenjuje na oko 100.000 eura.

