Cure detalji vjenčanja Meline Džinović: Goste smješta u jeftin hotel, a planira luksuzno slavlje

Modna dizajnerica Melina Galić, (45) poznata po braku i razvodu od bosanskohercegovačke glazbene zvijezde Harisa Džinovića, ove će se subote (18. travnja) udati za britanskog biznismena Jeffreyja Paula Arnolda Daya.

Premda su mladenci namjeravali detalje svog luskuznog vjenčanja zadržati u tajnosti, srpski mediji doznaju detalje vjenčanja koje okuplja najbliže članove obitelji i prijatelje.

Kako prenosi Kurir, Melinini najmiliji, otac, majka i brat, su već viđeni u Monte Carlu, gdje su stigli biti svjedoci ljubavi srpske modne dizajnerice i njezinog novog partnera.

Također, poznato je i gdje će odsjedati dragi gosti para.

Melina je tako iznajmila hotel preko puta Princess Grace's Rose Garden, jednog od najromantičnijih mjesta u Monte Carlu posvećenih monegaškoj princezi i američkoj glumici Grace Kelly. Međutim, Kurir donosi kako odabrani hotel s tri zvjezdice, u kojem noćenje dođe oko 280 eura po noći, slovi kao jedan od najjeftinijih u Monte Carlu.

I dok je štedjela na gostima, popularna 45-godišnja mladenka pripremila je pravi luksuzni spektakl od vjenčanja u Monte Carlu.

"Planirana je i svadbena ceremonija, a do odredišta, gdje će se sve odigrati, ići će se organizovanim prijevozom, helikopterom ili jahtom. Slavlje je u jednom od najboljih hotela, omiljenog mjesta bogataša i milijardera iz cijelog svijeta", kazao je za Blic.rs.

Kako će slavlje vjenčanja trajati tri dana, Melina je tako okupljanja odlučila postaviti na ekskluzivne lokacije diljem Azurne obale, a svakom od planiranih događaja dodijeliti dress code. Tako se od gostiju očekuje da osmisle čak šest odjevnih kombinacija koje će odgovarati temi koju su zadali mladenci.

Podsjetimo, modna dizajnerica Melina Galić široj javnosti postala je poznata udajom za glazbenika Harisa Džinovića 2014. godine. Vjenčanje je tada održano u Dubrovniku, i to na luksuznoj jahti. Ipak, ni sav luskuz svadbenog veselja nije pomogao paru da održi obećanje o vječnoj ljubavi u dobru i zlu pa su se nakon 23 godine ljubavi i 10 godina braka odlučili rastati.

