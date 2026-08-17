Masovna tučnjava na Gospu! Letjele šake, palice, udarali se i nogama: Više ljudi teško ozlijeđeno

Troje muškaraca teško je ozlijeđeno, a više osoba zadobilo lakše ozljede nakon masovne tučnjave na blagdan Velike Gospe na širem području Karlovca.

Situacija je, prema informacijama KA portala, eskalirala u subotu u kasnim popodnevnim satima ispred doma dobrovoljnog vatrogasnog društva. Lokalni portal prenose da se "mlatilo i staro i mlado", da su letjele drvene i metalne palice, lopate, šake i noge.

O svemu se oglasila i policija koja je potvrdila da su kolege iz Policijske postaje Karlovac s ispostavom Vojnić proveli kriminalističko istraživanje nad ukupno devet osoba. Sve su ih priveli, osim dvojice teško ozlijeđenih muškaraca, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Sudjelovanja u tučnjavi.

Više teško ozlijeđenih

Pod istragom su šest muškaraca u dobi od 60, 20, 61, 21, 40 i 23 godine te tri ženske osobe starosti 60, 20 i 41 godinu.

Ka portal prenosi da se ekipa potukla ispred DVD doma. Tada su iz automobila izašli 60-godišnjak, 20-godišnjak i 60-godišnjakinja. Svatko od njih je nosio drvenu palicu.

Istovremeno su im se u makljaži pridružili 62-godišnjak, 21-godišnjak, 40-godišnjak, 23-godišnjak, 20-godišnjakinja te 41-godišnjakinja koja je u rukama imala lopatu. Ostali su ponijeli metalne i drvene palice te su se međusobno počeli udarati rukama, nogama i palicama.

U tučnjavi su teško ozlijeđeni muškarci od 60, 40 i 23 godine, dok su lakše ozlijeđene dvije žene i još dva muškarca.

Od devetero osumnjičenih da su sudjelovali u tučnjavi, svi su predani pritvorskom nadzorniku osim dvojice teško ozlijeđenih muškaraca od 40 i 23 godine. Kaznena prijava protiv njih podnijeta je nadležnom državnom odvjetništvu.